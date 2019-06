Luka Elsner, l'impatient slovène

C'est l'histoire d'un type en avance sur son destin. De la Slovénie à Amiens en passant par Chypre et la Belgique, Luka Elsner trace depuis une quinzaine d'années sa voie dans le métier d'entraîneur à vitesse grand V. À seulement 36 ans, le voici déjà quasiment au sommet : sur un banc de Ligue 1, dont il sera le plus jeune coach à la reprise. Une surprise ? Ceux qui l'ont côtoyé parlent plutôt d'une étape.

Vieux parmi les jeunes, jeune parmi les vieux

Des chiffres et des lettres

Rendez-vous en terrain connu

Par Simon Butel

On devient vieux, paraît-il, quand son joueur préféré est plus jeune que soi. C’est sans doute aussi vrai quand notre nouvel entraîneur – ou celui de notre club préféré – est plus jeune que nous. Ou pour ceux en qui l’évocation du patronyme Elsner ramène le souvenir de Marko, défenseur slovène qui fit les beaux jours de l’OGC Nice au carrefour deset des. Pour tous ces gens-là, le coup a été doublement dur, le 19 juin 2019, date de la nomination d’un dénommé Elsner sur le banc de l'Amiens Sporting Club. Parce qu’il ne s’agissait pas de Marko, mais de son rejeton Luka, 36 ans. Foutu temps qui passe.Luka Elsner a donc 36 ans, ce qui est jeune pour un entraîneur, qui plus est en France, où l’âge moyen – en hausse par rapport à 2016 – sur les bancs de Ligue 1 était de 53 ans en novembre dernier. Mais à 20 ans, déjà, il posait des questions de daron, si l’on en croit Serge Targhetta, son coach d’alors en équipe réserve à Cagnes-sur-Mer (2000-2004), en DHR. «, rembobine celui qui est aujourd'hui le directeur sportif de l'US Valbonne (D2 Côte d'Azur).» Une curiosité décuplée en Slovénie, son pays natal, où il a effectué l’essentiel de sa carrière pro (au NK Domžale, où il a évolué entre 2004 et 2010 et de 2010 à 2012). Mais aussi en Autriche, où il a fait une pige en 2010 à l’Austria Kantërn, côtoyant un certain Jocelyn Blanchard. Capitaine du club autrichien cette année-là, l’ancien Lensois et Messin dresse lui le portrait d’un équipier «» , à la «» , et qui aurait donc «» .Mais à tout juste 31 ans, Elsner a raccroché pour embrasser avant l’heure sa deuxième vie, celle d’entraîneur. Une évidence pour Blanchard : «» . Moins pour Targhetta : «(Elsner entraînait les U11 de l’US Cagnes),» Ce métier, le Slovène l’a donc apprivoisé dans son club de presque toujours, Domžale, dont il a rapidement été catapulté coach principal en 2013 et occupé le banc durant trois saisons. Concluant son premier exercice avec une moyenne de points doublée par rapport à son prédécesseur (1,41 contre 0,75), et conduisant son équipe deux fois sur le podium de la Prva Liga Telekom Slovenije (en 2015 et 2016). Performance rééditée la saison suivante dans la capitale, à l’Olimpija Ljubljana, l’un des deux gros clubs slovènes avec le NK Maribor, où il a brillamment pris le relais de l’Italien Rodolfo Vanoli, bouclant son passage dans sa ville natale avec un bilan coquet de 2,21 points par match.Pourquoi ces chiffres ? Parce que l’homme en est mordu, dit-on, au point, à l’image de ce qui se fait dans certains sports US, de faire des statistiques un véritable critère d’embauche. Lequel passe aussi parfois par les sites de recrutement, de LinkedIn à foot-national, plateforme via laquelle il a déniché le milieu normand Benjamin Morel en 2014 ou le gardien varois Antonin Trilles en 2015. Une méthode originale, certes, mais qui dénote surtout, selon Blanchard, de la capacité du technicien à s’adapter aux moyens mis à sa disposition et à en tirer le maximum, ce qui est plutôt bienvenu quand on s’apprête à rejoindre le 13budget de L1 la saison passée. Pour le reste, que sait-on du Slovène ? Qu’il a vécu et évolué à Nice et supporte le Gym, au point de jouer durant sa carrière avec un tee-shirt de supporters des Aiglons sous le maillot. Qu’il est donc totalement francophone, entre autres langues au répertoire. Qu’il compte une sélection avec la Slovénie (en 2008), et que sa famille est à peu près au foot slovène ce que les Laudrup sont au foot danois. Que la littérature et Napoléon le passionnent, et qu’il a fait installer une bibliothèque dans la salle de détente de l’Union Saint-Gilloise, avec qui il a frôlé l’accession en D1 belge en mai dernier.Et côté sportif ? Le mieux est encore de tendre le micro aux joueurs qui l’ont connu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme fait l’unanimité dans le bon sens du terme, de Blanchard à Morel en passant par Antonin Trilles ou Ismael Kandouss, défenseur qu’il a eu sous ses ordres en Belgique ces six derniers mois. De l'aveu général, le Slovène aime s'appuyer sur une base défensive solide, rigoureuse. Mais aussi et surtout avoir la possession et proposer du jeu, ce qui se traduit à l’entraînement par un travail athlétique conséquent, et sur le pré – dans la mesure du possible – par un bloc haut et un pressing tout terrain intense dès la perte de balle, pour limiter les courses. Au-delà de ces principes de jeu, tous évoquent un technicien ouvert, passionné, travailleur, exigeant, novateur, curieux et humble. Un homme avide de progresser et réussir, se remettant sans cesse en question et ayant le souci du moindre détail, comme par exemple sur les coups de pied arrêtés. Un coach tout en nuances : proche de ses joueurs, mais à l’autorité naturelle évidente ; calme et serein sur son banc, mais capable de trancher dans le vif, taper du poing sur la table et d’appuyer là où ça fait mal, si besoin.Un type à même, en tout cas, de faire progresser ses ouailles, faire passer un cap à ses équipes et faire évoluer structurellement ses clubs. «, salue Morel.» Même son de cloche du côté d’Antonin Trilles, pourtant gardien, doublure et au crépuscule de sa carrière pro à son arrivée en Slovénie : «» «, complète Kandouss.» Avant d’aller voir encore plus haut, en France ou dans un autre pays du Big 5 européen ? «» , assure Morel.Ni surprenante sportivement, ni imméritée pour ses anciens protégés, cette nomination convainc aussi Jocelyn Blanchard, ancien directeur sportif du RC Lens. Dans l’Artois, le profil du Slovène n’était d’ailleurs pas passé inaperçu : «» Reste désormais à convertir tous ces heureux présages en points. Car en dépit de son expérience et de sa fraîcheur, Luka Elsner le sait : c’est sur l’autel des résultats qu’il sera jugé. «, estime Serge Targhetta.» Quitte à n'en perdre qu'un, autant que ce soit le premier, au fond : le 10 août, c'est à Nice qu'Elsner connaîtra sa première officielle sur le banc amiénois. Tee-shirt des Aiglons sous la chemise ? Pas sûr. Ce qui l'est plus, c'est que certains sur la Côte vont prendre un sacré coup de vieux ce jour-là.