C4 : un club finlandais renverse Astana avec un triplé en 20 minutes

Comment dit-on remontada en finnois ?Deuxième du championnat kazakhstanais, Astana n’a pu obtenir mieux qu’un ticket pour les tours préliminaires de l’UEFA Europa Conference League. Et après une heure de jeu, ça se goupillait bien. Tenu en échec 1-1 à l’aller, le FK Astana menait tranquillement 3-1 au retour ce jeudi. Entre temps, le Kuopion Palloseura a décidé de faire entrer à la mi-temps son facteur X maison : Rangel. Et ça a payé, avec trois buts aux 53, 60et 74minutes. Un triplé qui a assommé les favoris kazakhstanais, dont la défense a encaissé un quatrième but fatal dans la foulée. Score final : 4-3, 5-4 score cumulé.L’exploit est colossal pour l’équipe finlandaise qui n’avait jamais remporté trois matchs d’affilée en Coupe d’Europe. Déjà au tour précédent, elle était passée proche de l’élimination en Ukraine face au Vorskla Poltava. Jusqu’à la 111minute et le but de qualif’ signé... Rangel, déjà entré en cours de jeu. Le Brésilien avait marqué un autre but en sortant du banc contre le FC Noah au premier tour préliminaire. Gratter une place en phase de poules risque d'être compliqué, puisque c'est l'Union Berlin qui se dressera face aux Finlandais.