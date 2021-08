Ligue des champions féminine : Bordeaux s’est fait peur pour sa première

EG

Elles sont les championnes.Pour leur premier match de Coupe d’Europe, les Bordelaises ont eu chaud. Dominatrices toute la rencontre face aux Tchèques du FC Slovacko, elles mènent logiquement 1-0. Jusqu’à la 90+3et une mésentente terrible entre Vanessa Gilles et sa gardienne Anna Moorhouse. La défenseure, qui pensait remettre en retrait un ballon anodin de la tête, n’avait pas vu que Moorhouse s’était avancée (1-1). Mais l’histoire est belle. Sur la dernière action du match, un coup-franc lointain, cette même Vanessa Gilles s’élève plus haut que tout le monde pour planter une tête victorieuse (2-1, 90+4). Une fin de match folle à la hauteur de l’événement. Prochaine étape : match de qualification contre les Suèdoises de Kristianstads.La gardienne des Bleues Pauline Peyraud-Magnin a passé une soirée beaucoup plus tranquille. Installée dans les cages de la Juventus, elle n’a jamais été inquiété par les filles du Kamenica Sasa. Les Macédoniennes ont mangé un 12-0 avec notamment deux triplés (Arianna Caruso et Andrea Staskova) et un doublé (Cristiana Girelli). Dans les autres matchs, Arsenal, Benfica et le PSV Eindhoven l’ont emporté sans encombre.Prochains matchs dès ce week-end.