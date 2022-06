L’OL pousse pour Tolisso et fixe au 23 juin l'arrivée de l'investisseur américain

GJ, avec CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bientôt Samuel Umtiti, Sonny Anderson et Jean Djorkaeff ?Après l’officialisation du retour d’Alexandre Lacazette entre Rhône et Saône, l’Olympique lyonnais tente désormais de faire revenir un autre enfant du club en la personne de Corentin Tolisso. Libre depuis la fin de son contrat au Bayern , l’international français est désormais la cible de son ancien club, et son pote Lacazette fait d'ailleurs le forcing pour qu'il le rejoigne., a déclaré le buteur de 31 ans lors de sa conférence de présentation ce jeudi.. JMA a justement confirmé unavec Tolisso, mais Bruno Cheyrou, en charge du recrutement, s’est montré plus mesuré., a confié l’ancien milieu de terrain.Par ailleurs, Jean-Michel Aulas a profité de ce point presse pour statuer sur le potentiel rachat par un investisseur américain de 40% du capital de l'OL . Le président lyonnais a fixé une date, celle du 23 juin, pour que l'affaire soit ficelée., a d'abord expliqué JMA., a promis le patron des Gones. Selon L'Équipe , l'investisseur en question serait Foster Gillett (fils de George Gillett, le propriétaire de Liverpool entre 2007 et 2010). RMC Sport rapporte que John Textor (co-actionnaire de Crystal Palace) et un fonds de pension américain seraient également dans la course.Ceux qui jouent encore àse frottent les mains : à ce rythme, pas besoin d'acheter la prochaine licence pour avoir les effectifs à jour.