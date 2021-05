Les sélections de jeunes ou le piège derrière le Bleu

Motif de fierté et espace où on se frotte à la crème de sa génération, les sélections de jeune peuvent aussi se transformer en lieu de perdition pour les moins bien préparés.



« Sur des catégories comme les U16 ou U17, les sélections sont des pièges pour 80% des jeunes. »

Le cap de la première sélection

« Moi, quand j'étais en Espoirs avec Ribéry et Toulalan, je me disais que j'étais dans le vrai, que je me rapprochais du professionnalisme. »



Aux frontières du réel

« La sélection était surtout pour moi une motivation, un endroit où on côtoie les meilleurs joueurs de sa génération et où on apprend en étant confronté à d'autres types de football. »

De l'importance de la prévention

Par Thomas Goubin

Tous propos recueillis par TG sauf mentions

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour Eduardo Camavinga, disputer l'Euro Espoirs ressemblerait presque à un lot de consolation. Car, en septembre dernier, après ses débuts fracassants face à la Croatie et l'Ukraine, un but à la clé , les A semblaient lui tendre les bras, avant que son rayonnement en club ne s'effiloche. Être retenu par Sylvain Ripoll plutôt que par Didier Deschamps ne peut toutefois pas être considéré comme un échec quand on est le plus jeune de la liste, à 19 ans et 7 mois. Et puis l'équipe de France, Camavinga a longtemps fait sans. À en croire Olivier Létang, c'est d'ailleurs peut-être l'une des clés qui permet d'expliquer la précocité du Rennais, malgré son petit ressac des derniers mois., expliquait à l'automne dernier son ancien président, dans les pages du quotidien suisseAlors, les sélections de jeunes, lieu d'émulation et de récompense du travail fourni en club, seraient-elles aussi un terrain miné où les carrières peuvent péricliter ? Pour Badou Sambagué, avocat mandataire sportif spécialisé dans l'accompagnement des jeunes talents, cela ne fait pas de doute., estime même l'actuel conseiller de Mohamed Simakan.Sambagué se rappelle même avoir intercédé pour qu'Ousmane Dembélé, dont il était alors le conseiller, ne soit pas sélectionné en U16, quand il brillait au sein du centre de formation du Stade rennais.Dembélé, Camavinga, Patrick Rampillon les a connus, comme Sylvain Wiltord, Mickaël Sylvestre ou Yoann Gourcuff, lors de ses plus de trente ans à la tête du centre de formation du Stade rennais, l'un des plus performants de France., introduit-il,Rampillon ne jette toutefois pas l'opprobre sur les sélections., ajoute le formateur à la retraite depuis 2018,Yassine Benzia, Gaël Kakuta, Mourad Meghni ou Damien Le Tallec. Les cas de joueurs perçus comme des phénomènes destinés aux A, et devant lesquels les portes du château de Clairefontaine sont restés fermées, n'ont rien d'exceptionnel., estime Sambagué,Dans un épisode de la série de Canal+, Anthony Le Tallec se rappelle ainsi des sollicitations médiatiques, mais aussi de mallettes bien garnies offertes par des prétendants, alors que les plus grands clubs d'Europe avaient été appâtés par ses prestations lors du championnat d'Europe des U16, en 2001., estime pour sa part l'ex-défenseur Jean-Michel Badiane, retenu dès les U15 en sélection.Ex-grand espoir du Stade rennais et champion du monde U20 en 2013 avec la génération Pogba-Thauvin, Axel Ngando pourrait être perçu comme l'un de ces joueurs qui ont pu être victimes du miroir aux alouettes que peuvent représenter les sélections. Mais lui ne partage absolument pas cette perception., rappelle le milieu offensif de l'AJ Auxerre,Plutôt que de se défausser sur la sélection, Ngando met d'ailleurs son début de carrière en sourdine par rapport aux Espoirs qu'il avait suscités sur le dos d'unPour Patrick Rampillon, plus que la question de l'effet perturbateur des sélections, c'est surtout celle de la préparation du joueur qui doit être posée., indique-t-il., poursuit le formateur émérite,(Létang)Rampillon a d'ailleurs en mémoire quelques cas de joueurs que la sélection a aidé, acquiesce Sambagué. Et puis aujourd'hui, le quadrillage de l'Europe par les scouts des championnats d'élite est tel qu'un jeune surdoué, même tenu à la marge des sélections, n'échappe que rarement à l'œil des grands clubs. Reste que la sélection n'en est pas moins un, comme le dit Sambagué., conclut Jean-Michel Badiane.