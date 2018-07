Les notes de Corée du Sud-Allemagne

Ja-cheol Koo

Note de la rédaction 6.5 Note des lecteurs 7.3 Moyenne de 117 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note

Fresh pour porter le danger, Get Down on it quand il faut charbonner sur les replis, sa blessure l'a empêché de faire sa Celebration. Koo and the Gang. Remplacé par Hee-Chan Hwang, lui-même remplacé Ko : Hwang-Ko Kanu.