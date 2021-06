Les Hazard font bien les choses

Vainqueur du Portugal (1-0) au stade la Cartuja de Séville ce dimanche soir, la Belgique a donc sorti le champion d’Europe en titre de cet Euro 2020 dès les huitièmes de finale, au terme d’un match de vieux briscards où deux hommes se sont particulièrement distingués : Eden Hazard, capitaine exemplaire, et son frère Thorgan, auteur de l’unique – et somptueux – but de la rencontre.

Eden dans son jardin

Thorgan, héros de tout un peuple

Il n'est pas rare de voir deux frères jouer au niveau professionnel dans le football. En revanche, performer ensemble au plus haut niveau international est beaucoup moins habituel. Il y eut par exemple les frères De Boer aux Pays-Bas, qui ont marqué la sélection néerlandaise pendant les années 1990 et jusqu’au début des années 2000, ou encore les frères Laudrup. Il y a désormais les frères Hazard en Belgique, symboles d’une génération dorée du Plat Pays, qui ont fait tomber le Portugal, champion d’Europe en titre, au terme d’une rencontre que les Diables rouges n’ont pas maîtrisée, au contraire. Une victoire « à la française » où le résultat prime sur le jeu, et où les individualités, notamment Eden et Thorgan Hazard, ont su se sublimer afin de permettre à leur équipe de passer ce premier obstacle dans leur parcours qui s’annonce infernal pour tenter de soulever enfin un premier titre continental.Il y a quelques semaines encore, la probabilité de voir Eden Hazard participer à l’Euro était faible . D’ailleurs, le joueur du Real Madrid, visiblement à court de forme, a commencé les deux premiers matchs de poule sur le banc avant d’être titularisé contre la Finlande, alors que les Diables rouges étaient déjà qualifiés. Une montée en puissance progressive qui a permis au numéro 10 de la sélection belge d’être préservé avant d’attaquer le premier gros morceau contre le Portugal. Brassard autour du biceps, l’ancien ailier de Chelsea a ainsi livré une très grosse performance face à la: 65 ballons touchés, 86% de passes réussies et une énorme activité sur tout le terrain.Que ce soit en phase offensive pour créer le danger, ou défensive pour s’arracher, gratter et contrer des ballons chauds, Eden Hazard était omniprésent et a montré la voie à emprunter à ses coéquipiers pour l’emporter ce dimanche soir : celle du courage et du combat. Si ses capacités physiques ne semblent pas entièrement revenues, il s’est tout de même montré fort, comme sur cette protection de balle, bien sur ses appuis, face à ce pitbull de Renato Sanches en deuxième période, tout en distillant de délicieux ballons, notamment en déviation pour Lukaku ou encore Thorgan, son frère, également auteur d'un match canon. Car oui, un Hazard peut en cacher un autre.Placé en piston gauche, derrière son frère, dans le 3-4-2-1 de Roberto Martínez, Thorgan Hazard a de nouveau rappelé à la planète football qu’il ne vivait pas seulement dans l’ombre de son frère. Déboulant de son côté gauche à la 42minute de jeu et servi par Thomas Meunier, le joueur du Borussia Dortmund ne s’est pas posé de question pour envoyer un missile avec un petit effet extérieur à plus de 20 mètres des buts adverses, suffisant pour tromper Rui Patrício et voir le cuir terminer sa course dans le petit filet. Et s’il a par moment péché par précipitation dans la relance ou la construction des actions, sa connexion avec son frère aîné et sa projection vers l’avant ont fait souffrir Dalot pendant la majeure partie de la rencontre (deux frappes sur les six tentées par la Belgique, 61 ballons touchés).Avec plus de 41% des offensives belges provenant de la gauche, l’arrière droit portugais a d’ailleurs souvent cru voir double tellement les deux frères belges l’ont fait tourner en bourrique. Une performance brillante pour la fratrie Hazard entachée par la blessure d’Eden en fin de rencontre, au terme d’un énième effort défensif qui semble avoir été fatal pour sa cuisse., confiait d’ailleurs après la rencontre son frère Thorgan. Deux mauvaises nouvelles pour les Diables rouges, alors que leur quart de finale face à l'Italie, l'un des favoris à la victoire finale, aura lieu vendredi, dans cinq jours. 120 longues heures durant lesquelles tout le peuple belge va espérer très fort pour que ses deux stars puissent être de la partie. Sinon, au pire, il y aura toujours Thorgan Hazard.

Par Fabien Gelinat