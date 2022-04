Leipzig surpris par l'Union, Gladbach frustre Firbourg

Les résultats :

La 31journée de Bundesliga s'est poursuivie ce samedi après-midi, embellie par plusieurs rencontres à enjeu européen.Au Waldstadion de Francfort, l'Eintracht n'a pas pu se débarrasser du visiteur Hoffenheim (2-2). L'ouverture du score est d'ailleurs tout aussi surprenante, œuvre d'Evan Ndicka, venu dévier le centre d'Andrej Kramarić et fusiller Kevin Trapp d'un joli coup de tête contre son camp. Mais le Français a su se montrer revanchard peu avant la pause. À la retombée du corner de Filip Kostić, l'ancien Auxerrois est parvenu à se faire oublier afin d'égaliser. Ndicka inarrêtable, se retrouvant passeur décisif en seconde période pour un Daichi Kamada esseulé. La prestation francophone a finalement pris fin avec Georginio Rutter, à l'égalisation d'une tête plongeante. De quoi faire stagner les protagonistes en milieu de tableau.Un scénario similaire, vécu par le Bayer Leverkusen face à Greuther Fürth au Sportpark Ronhof (1-4). Ce sont ainsi les hôtes qui ont pris les devants, ouvrant la marque avec Jetro Willems, auteur d'une belle volée sur le gros travail de Jessic Ngankam. Malheureusement, le promu déjà relégué n'aura jamais su tirer profit de cet avantage. Patrick Schick est en effet parvenu à égaliser, en prolongeant la frappe de Jonathan Tah d'une talonnade aérienne, suivi de Sardar Azmoun, interceptant la relance du portier Andreas Linde pour pousser le cuir. Un festival clôt par Paulinho, opportuniste en deux temps après un une-deux aux côtés d'Azmounpuis Exequiel Palacios (1-4, 84). Leverkusen est plus que jamais en place au quatrième rang, ultime ticket vers la Ligue des champions.Le mauvais élève de ce samedi se nomme Leipzig, défait par une tenace équipe de l'Union Berlin (1-2). Pourtant, le RBL a mené durant près de 90 minutes avec Yussuf Poulsen. À l'image de sa saison, le RasenBall s'est dès lors éteint, laissant à son adversaire le soin de monter d'un cran. Volonté assumée par Sven Michel, à peine entréet entérinée à quelques instants du coup de sifflet final par Kevin Behrens. Sur le podium en cours de rencontre, les Taureaux se retrouvent quatrièmes, en ballotage défavorable pour la C1.Également attendu et devant son Europa-Park Stadion, le SC Fribourg a failli réaliser l'exceptionnelle opération de la journée : renverser le Borussia Mönchengladbach (3-3). Des Poulains rapides, débloquant la situation dès l'entame, sur un penalty (généreux) de Ramy Bensebainipuis signant le break par Breel Embolo, remportant son face à face et concluant la passe en profondeur de Jonas Hoffmann. Au retour des vestiaires pourtant, les joueurs de Breisgau ont démontré leurs qualités d'attaque. Le penalty de Vincenzo Grifo a permis à sa formation de revenir au score, permettant quelques instants plus tard à Chrsitian Günter de recoller à Gladbach, d'une tentative lointaine et rasante. Loin d'en avoir fini, les rouges inversent la partie en fin de partie par Philipp Lienhart d'une caboche placée sur corner. Fatigués, les hommes de Christian Streich vont néanmoins craquer dans le temps additionnel, la faute à Lars Stindl. Fribourg, cinquième, est à deux unités de l'élite européenne.Enfin, Cologne s'est démené au RheinEnergie Stadion afin de faire plier une séduisante Arminia Bielefeld (3-1). Mark Uth, s'est illustré en mettant les siens sur les rails d'une réalisation en pivot, dans la surface. Des efforts gâchés par Timo Hübers, marquant malencontreusement contre son camp. Situation rattrapée par l'inusable Anthony Modeste, oublié devant les buts (2-1, 43e) et achevée par Jan Thielmann en douceur. Cologne est toujours en course pour la Ligue Europa Conference, l'Arminia, peut-être, bientôt en D2.