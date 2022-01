Le Suédois Jens-Lys Cajuste s'engage au Stade de Reims

AL

Une fine fleur nommée Lys dans la Cité des Sacres ? Logique.Après avoir officialisé l'arrivée de Maxime Busi dans ses rangs le 29 décembre dernier, le Stade de Reims continue de réaliser son mercato hivernal à l'étranger. Ce lundi soir, le milieu défensif suédois Jens-Lys Cajuste a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club champenois, en provenance de Midtjylland. La somme finale n'a pas été précisée mais une transaction d'environ dix millions d'euros est évoquée. L'occasion de perpétuer une tradition qui s'impose de plus en plus dans les clubs : annoncer de la manière la plus originale qui soit le renfort d'un joueur dans son effectif sur les réseaux sociaux.Celui qui est un fan d'Andrea Pirlo et de Sergio Busquets, comme nous l'apprend le communiqué rémois , a notamment participé aux phases de poules de Ligue Europa avec son ancien club norvégien cette saison et commence à se faire un nom sur le plan continental. À noter que Reims a également annoncé ce lundi soir le prêt de son défenseur Fodé Doucouré au Red Star. Les dirigeants du club ont beau être suspendus en Ligue 1 , ça ne chôme pas pour autant en coulisses.