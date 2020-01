Le Standard de Liège risque gros dans l'affaire Edmilson Junior

FB

Pas dans les standards.Le Standard de Liège va-t-il payer cher la vente d'Edmilson Junior ? Retour sur les faits. À l'été 2018, le Brésilien, qui vient de réaliser une saison aboutie avec onze buts et cinq passes décisives au compteur, quitte le club belge pour Al-Duhail au Qatar. Montant du transfert : 2 millions d'euros. Un prix qui fait tiquer le club de Saint-Trond - où évoluait précédemment l'ailier - qui doit récupérer 40% sur la plus-value du joueur, et qui estime le prix du joueur bien plus important que cela. En l'ayant vendu 1,2 million d'euros à l'époque, le STVV ne récupère en effet que 40% des 800 000 euros de plus-value, à savoir 320 000 euros.Et même si le club liégeois affirme par tous les moyens que le prix du transfert est bel et bien de 2 millions d'euros, il est finalement avéré que le club s'est fait rétribuer 3,2 millions d'euros pour l'organisation d'un stage à Doha. Une transaction « cachée » qui porterait alors le total du transfert à 5,2 millions d'euros, et qui offrirait ainsi 1,6 million d'euros à Saint-Trond. Une source proche de la transaction, citée par Sport Magazine , a d'ailleurs confirmé la fraude : «Saint-Trond, qui s'est constitué partie civile dans cette affaire, envisage également de porter un recours devant la FIFA. Le Standard, quant à lui, risque des sanctions qui vont de la simple amende jusqu'à une exclusion des compétitions européennes.À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler.