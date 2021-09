Le PSG éteint le volcan clermontois

Pour sa deuxième sortie de la saison au Parc des Princes, le PSG a éteint une équipe de Clermont en feu depuis début août. Malgré les multiples absences, les hommes de Mauricio Pochettino creusent l'écart en tête de la Ligue 1. Ander Herrera s'est offert un doublé, Kylian Mbappé son petit but hebdomadaire et Gianluigi Donnarumma a fait ses grands débuts. Vivement mercredi, à Bruges.

33

San Ander

Plaisir d'offrir

: Donnarumma - Hakimi (Kehrer, 72e), Marquinhos, Kimpembe (Bitumazala, 79e), Diallo - Danilo, Gueye (Dina Ebimbe, 72e), Herrera - Rafinha, Mbappé (Icardi, 79e) Draxler (Nuno Mendes, 86e). Entraîneur : Mauricio Pochettino.



: Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier (Billong, 73e), Nsimba - Abdul Samed, Gastien (Iglesias, 86e) - Dossou (Tell, 73e), Berthomier (Khaoui, 62e), Allevinah (Rashani, 62e) - Hamel. Entraîneur : Pascal Gastien.

Un promu en feu avant la trêve internationale, une pléiade d'internationaux absents pour l'occasion et l'odeur de la Ligue des champions qui commence à faire frémir quelques narines : le Paris Saint-Germain pouvait craindre sa deuxième sortie de la saison à domicile face à Clermont. Un duel a priori particulièrement déséquilibré entre deux équipes encore invaincues au coup d'envoi après quatre journées. Mais après 90 minutes de spectacle, la surprise n'a pas eu lieu et les hommes de la capitale engrangent un cinquième succès qui conforte leur place de leader de Ligue 1. Un succès qu'avait commencé à dessiner Ander Herrera d'un doublé en première période, avant que Kylian Mbappé et Idrissa Gueye ne viennent y apporter leur touche personnelle après la pause.Il est des matchs où le casting est presque plus impressionnant en tribunes que sur la pelouse. Sous les yeux de Messi, Di María ou encore Paredes, venus assister à la rencontre un jour seulement après leur retour de sélection, les Parisiens attaquent fort. Pressing, vitesse, jeu vers l'avant : Clermont est déjà acculé. Sifflé par le Parc à l'annonce de son nom, Kylian Mbappé trouve la tête de Marquinhos sur un amour de coup-franc, mais Desmas s'interpose (11). Quelques minutes plus tard, c'est la flèche Hakimi qui perce une première fois la carapace auvergnate pour venir solliciter Desmas, dont l'arrêt profite à Herrera, buteur de la têteUn but accordé après de longs instants par la vidéo, mais qui ne fait qu'augmenter la pression mise par les Rouge et Bleu. Zedadka doit intervenir miraculeusement devant Danilo (24), Mbappé tente sa chance de l'entrée de la surface (26) et c'est bien sûr Ander Herrera qui amoche un peu plus le suspense de près, après un excellent travail de son numéro 7. Une centaine de mètres plus loin, la première sous ses nouvelles couleurs de Gigio Donnarumma est plutôt calme, malgré la volonté de jouer permanente de Clermont, dangereux à plusieurs reprises malgré l'absence de Mohamed Bayo (17, 28, 43). Pas de quoi effrayer Julian Draxler, dont la tentative est contréepar un Zedadka une nouvelle fois décisif avant le break (40).Malheureusement pour le promu, Paris est loin d'être rassasié, à commencer par Kylian Mbappé. Et si Marquinhos doit une nouvelle fois intervenir dans sa surface (54), le grand bonhomme de ce second acte n'est autre que l'international tricolore. Parfaitement servi dans le dos de la défense, il s'en va dans la foulée éliminer Desmas pour inscrire son quatrième but de la saison, déjà. Ravi sur le coup, le Parc le voit ensuite manquer sa frappe de loin (56), puis son petit piqué alors que Rafinha était parfaitement placé (64). Mais c'est après une nouvelle différence de sa part et une tentative repoussée par Desmas que Gueye peut marquer de la tête dans le but vide pour embellir encore un peu plus l'après-midi. Suffisant pour gérer les temps de jeu et la dépense d'énergie de chacun, à quatre jours de retrouver la scène européenne, mercredi soir à Bruges. Et pour Abdou Diallo de faire hurler de Parc de plaisir en enchaînant les roulettes à l'orée du poteau de corner.