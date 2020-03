Le football s'arrête aussi en Australie

Football Federation Australia today announced that it has postponed the final rounds of the Hyundai @ALeague 2019/20 Season. — Football Federation Australia (@FFA) March 23, 2020

RL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La rencontre Newcastle-Melbourne City (2-1) ce lundi aura donc été la dernière de la saison en Australie. Les dirigeants ont décidé d'arrêter le championnat, affirmant que jouer durant la pandémie de coronavirus était «» .Le football, dernier sport qui poursuivait sa saison à huis clos sur l'île, suivra finalement la marche initiée par le rugby, le cricket, le baseball, et le football australien. Les rencontres, même organisées sans supporters, représentent désormais un risque trop important : les restrictions imposées sur les déplacements empêchent la tenue des rencontres et deux équipes (Wellington Phoenix et Melbourne Victory) ont surtout été placées en quarantaine.Il ne restait que cinq petites journées d'A-League mais, à l'évidence, la santé des joueurs prime. Actuellement, le FC Sydney est toujours large leader du championnat avec huit points d'avance et trois matchs de plus à disputer que son dauphin Melbourne.