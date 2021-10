Le foot belge diffusé gratuitement par L’Équipe dès ce week-end

EG

Une production des Films du Plat Pays.Alors que les règlementations contre les diffuseurs de foot pirates viennent de se renforcer continue de charger son offre gratos. Après la Copa América qui a récompensé Lionel Messi et ses potes, les coupes continentales sud-Américaines, les Coupes espagnoles et allemandes ainsi que les qualifs européennes et africaines pour le Mondial, la plateforme L’Équipe Live va diffuser tout le foot belge. C’est-à-dire la Jupiler Pro League, la Coupe et la Supercoupe de Belgique.Coup d’envoi de cette nouvelle programmation dès ce week-end avec un sympatoche Anderlecht-Bruges ce dimanche 13h30. Certes, lesne sont plus vraiment ce qu’ils étaient depuis leurs affaires de matchs truqués, mais c’est quand même l’occasion de prendre des nouvelles de Vincent Kompany, désormais entraîneur, Adrien Trebel (ex-Nantes) et Joshua Zirkzee, censé être un petit bijou du Bayern Munich.À regarder de préférence avec une carbonnade flamande.