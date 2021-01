Pas de vainqueur dans le derby sévillan

Betis (4-2-3-1) : Bravo - Emerson, Mandi, Ruiz, Miranda - Rodríguez, Canales (Akouokou, 81e) - Lainez, Fekir, Ruibal (Rodri, 89e) - Morón (Iglesias, 84e). Entraîneur : Manuel Pellegrini.



Séville FC (4-3-3) : Bono - Navas, Koundé, Carlos, Acuña - Jordán (Rodríguez, 77e), Gudelj, Torres (Rakitić, 46e) - Suso (Munir, 77e), De Jong (En-Nesyri, 46e), Ocampos (Vidal, 90e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Dommage de n'avoir vu du foot que le temps d'une mi-temps...Après un premier acte absolument horrible au stade Benito-Villamarín, ce samedi après-midi, le Betis et le Séville FC se sont réveillés au retour des vestiaires. Suffisant pour nous divertir, mais pas pour se départager (1-1).Zéro. Voilà le nombre de tir cadré à la pause de ce derby tout sauf emballant. Alors, pour faire bouger les choses, Julen Lopetegui fait notamment entrer Youssef En-Nesyri dès la mi-temps. Bingo ! Deux minutes plus tard, le Marocain adresse en effet une offrande à Suso qui conclut bien à l'entrée de la surfaceLe plus dur est fait pour la deuxième meilleure défense de Liga ? Loin de là, puisque quasiment sur l'engagement, Diego Carlos fauche bêtement Loren Morón dans la surface, et Sergio Canales remet vite tout le monde d'accord sur penalty. Mieux encore, lesobtiennent un second penalty grâce à Nabil Fekir à un quart d'heure du terme. Sauf qu'au lieu de le laisser à Canales, l'ancien Lyonnais décide de se faire justice lui-même... Sans réussite, la faute à une belle parade de Bono (75).Avec ce point glané, les visiteurs restent dans le top 5 du championnat, et enchaînent, mine de rien, un septième match sans défaite toutes compétitions confondues.