Le Bayern se balade, le Barça reversé en Ligue Europa

Déjà éliminé au coup d'envoi, le FC Barcelone a été battu pour la sixième fois de suite par le Bayern (0-3, avec trois passes décisives de Gnabry). Plus qu'une série en cours, c'est la très nette différence de niveau entre ces deux monstres du football qui choque le plus. Les Bavarois, qualifiés, sont assurés de terminer en tête. Le Barça jouera la Ligue Europa.

Gnabry et ses caviars, Bellerín et sa charrette

T'as compris, Lewy ?

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Bellerín, Koundé (Garcia, 67e), Alonso, Baldé - Kessié, Busquets (Torres, 58e), De Jong - Dembélé (Ansu Fati, 67e), Lewandowski (Torre, 82e), Pedri (Raphinha, 58e). Entraîneur : Xavi.



Bayern Munich (4-2-3-1) : Ulreich - Mazraoui (Stanišić, 79e), Upamecano (Pavard, 63e), De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka (Sabitzer, 46e) - Gnabry, Musiala (Gravenberch, 67e), Mané - Choupo-Moting (Müller, 63e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.

Le Barça a beau être reversé en Ligue Europa pour la deuxième saison de suite, on a toujours autant de mal à réaliser ce déclassement européen du mythique club catalan, cinq fois vainqueur de la compétition. Éliminés au coup d'envoi, la faute au carton de l'Inter face à Plzeň (4-0) , lesavaient un peu de fierté à démontrer. Ils sont tombés sur plus clinique, sur plus appliqué, sur plus fort, tout simplement.Sans Leroy Sané, Manuer Neuer, Thomas Müller ni Kingsley Coman - entre autres - alors que la première place n'est pas complètement sécurisée, le Bayern prend le ballon et ne tarde pas à faire mal. Sur une passe absolument fantastique de Serge Gnabry depuis la ligne médiane, le ballon, avec cet effet délicieux, arrive vers Sadio Mané, plus prompt qu'Héctor Bellerín pour se présenter devant Marc-André ter Stegen et conclure d'un petit piqué plein de sang-froid et de classe. Le troisième but du Sénégalais en C1 cette saison. Mais le grand bonhomme de la partie allait bien être Serge Gnabry. Comme s'il était en plein atelier caviars à l'entraînement, l'Allemand, déjà très dangereux sur cette passe interceptée (19), s'offre une deuxième, cette fois pour Eric Maxim Choupo-Moting. Sur la droite de la surface, et alors que Bellerín, encore lui, couvre, le Camerounais envoie le cuir entre les jambes de Ter Stegen. Choupo-Moting en est à quatre matchs consécutifs avec au moins un pion. Prend ça, Lewandowski.Seulement frissonnant par les fulgurances d'Ousmane Dembélé, qui mystifie parfois Alphonso Davies dans le premier acte, le Barça pense tout relancer sur ce penalty sifflé pour une faute de Matthijs de Ligt sur Robert Lewandowski. Appelé par la VAR, Anthony Taylor revient finalement sur sa décision. Quant ça ne veut pas... Concentré derrière, le Bayern contrôle le deuxième acte pour enregistrer une sixième victoire de suite face au FC Barcelone en Ligue des champions. Fair-play, les Munichois ne mettent pas toute l'application nécessaire pour faire gonfler le tableau d'affichage, à l'image de cette passe, pour une fois imprécise, de Gnabry pour Mané (78). Mais décidément, ce diable de Gnabry, en pleine réussite, adresse sa troisième passe décisive de la soirée à Benjamin Pavard avec un maximum de chance au bout du temps additionnelMuet en Bavière et en Catalogne, on espère que Robert Lewandowski n'est pas quelqu'un de nostalgique. Car il s'est bien rendu compte de tout ce qu'il a quitté l'été dernier. Une différence collective abyssale, des certitudes dans le jeu qui n'ont rien à voir et une confiance globale bien différente. Le Barça, dont c'est la troisième défaite en cinq journées de C1, n'a pas cadré un seul tir ce mercredi soir, c'est dire. Début 2023, Lewandowski jouera la Ligue Europa pour la première fois depuis 2010. Il était alors un joueur du Borussia Dortmund. Un Doliprane pour Lewy, vite.