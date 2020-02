Le Bayern vient à bout de Paderborn

Bayern Munich (4-2-3-1) : Neuer - Odriozola, Hernandez, Alaba, Davies - Kimmich, Alcántara - Gnabry, Tolisso, Coutinho - Lewandowski. Entraîneur : Flick.



Paderborn 07 (4-4-2) : Zingerle - Holtmann, Schonlau, Strohdiek, Jans - Antwi-Adjej, Vasiliadis, Gjasula, Pröger - Srbeny, Mamba. Entraîneur : Baumgart.

Le dernier de Bundesliga est-il capable de malmener le leader allemand et champion en titre ?La réponse est oui, en témoigne cette soirée du vendredi 21 février 2020. Sur la pelouse du Bayern Munich, Paderborn a en effet mené la vie dure au Bayern Munich. Les Bavarois se sont pourtant procuré d'innombrables opportunités dans le premier acte (dont trois pour le seul Lewandowski), et ont même ouvert le score par Gnabry sur une passe décisive de Tolisso. Reste que les visiteurs, pas peureux pour un sou malgré une possession de balle très réduite et une blessure d'Holtmann, ont égalisé juste avant la mi-temps grâce à Srbeny qui a profité d'une mauvaise sortie de Neuer.Après l'entracte, les locaux - notamment Lewandowski, Coman et Gnabry - ont continué à se casser les dents sur Zingerle tout en laissant des espaces derrière. Mamba, par exemple, a failli donner l'avantage aux siens au terme d'une contre-attaque éclair. Finalement, l'attaquant polonais a enfin trouvé la faille à vingt minutes de la fin du temps réglementaire grâce au bon boulot de Gnabry. Sauf que le surprenant candidat à la descente est encore revenu dans la partie, l'entrant Michel étant au rebond devant Neuer à la suite d'une frappe stoppée de Jastrzembski (lui aussi entré en jeu). 2-2, score final ? Non, répond Lewandowski : à la 88minute, le striker s'est offert un doublé et trois points sur un nouveau service de Gnabry.Ouf, les mêmes fesses resteront assises sur le trône au terme du week-end...