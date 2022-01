Le Bayer Leverkusen domine le Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach (3-4-1-2) : Sommer - Jantschke (Beyer, 70e), Elvedi, Friedrich - Lainer (Herrmann, 80e), Kone, Benes (Scally, 61e), Netz (Thuram, 61e) - Neuhaus - Stindl (Pléa, 81e), Embolo. Entraîneur : Hütter.



Bayern Leverkusen (4-2-3-1) : Hrádecký - Frimpong (Fosu-Mensah, 56e), Tah, Hincapie, Bakker - Andrich, Demirbay - Bellarabi (Adli, 81e), Wirtz (Amiri, 89e), Diaby (Rétsos, 89e) - Schick. Entraîneur : Seoane.

Ouf, Schick et Demirbay n'auront pas à regretter leur penalty manqué.Car malgré ces deux opportunités gâchées (au retour des vestiaires suite à une faute dans la surface de réparation de Friedrich, puis avant le temps additionnel après un tacle maladroit de Beyer) et surtout arrêtées par un super Sommer, le Bayer Leverkusen a réussi à s'imposer sur le terrain du Borussia Mönchengladbach lors de la dix-neuvième journée de Bundesliga. Grâce à Andrich sur un corner suivant le premier péno raté, et à... Schik, qui s'est bien rattrapé en fin de rencontre en catapultant une tête gagnante sur coup franc. Un succès mérité pour les visiteurs, qui ont frappé une grosse trentaine de fois sans se montrer assez précis pour faire la différence plus tôt (près de quinze tirs cadrés, c'est dire le nombre de sauvetages de Summer...).En face, les locaux ont tardé à réagir et ne se sont pas assez montrés dangereux. Que ce soit en première ou en seconde période, d'ailleurs. C'est à peine s'ils se sont réveillés dans les dix dernières minutes, Elvedi trouvant la lucarne de Hrádecký (quelques parades décisives aussi, pour lui) pour relancer le suspense. Trop tard. Malheureusement pour eux, cette défaite logique les embourbent dans le ventre mou du classement (douzièmes, quatre points d'avance seulement sur la place de barragiste) tandis que leurs adversaires se cramponnent au podium (troisièmes, une unité d'avance sur Hoffenheim ou l'Union Berlin et deux sur Fribourg).Mention spéciale également à Wirtz, double passeur décisif sur coups de pied arrêtés.