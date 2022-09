Le Barça et Lewandowski se baladent contre Plzeň

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Roberto (Piqué, 46e), Koundé, Christensen, Alba - Kessié (Torre, 80e), De Jong, Pedri (Gavi, 75e) - Dembélé (Memphis, 75e), Lewandowski, Fati (Torres, 66e). Entraîneur : Xavi.



FC Viktoria Plzeň (4-2-3-1) : Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka (Holik, 86e) - Kalvach, Bucha - Sýkora (Pilar, 79e), Vlkanova (Cermak, 79e), Mosquera (Jirka, 79e) - Chorý (Bassey, 66e). Entraîneur : Michal Bílek.

Placé dans le groupe de la mort, le Barça n'avait pas le choix pour sa première rencontre de Ligue des champions contre le Viktoria Plzeň ce mercredi soir. Les hommes de Xavi n'ont pas tremblé et signent une belle victoire 5-1, avec le tout premier triplé de Robert Lewandowski sous la tuniqueAprès quelques jeux de passe-passe, le Barça accélère et marque très vite le 1-0. Sur un corner d'Ousmane Dembélé, Jules Koundé remise de la tête, et Franck Kessié conclut au premier poteau. Le début du calvaire des Tchèques. Ansu Fati n'est pas loin de doubler la mise dans la foulée, sur une frappe surpuissante à l'entrée de la surface (17). La rencontre manque de basculer lorsque l'arbitre siffle un penalty pour Plzeň, puis distribue un carton rouge à Andreas Christensen (25). Avant de se raviser après usage de la VAR et de faire ainsi souffler tout le Camp Nou. L'occasion pour lesd'en remettre une couche et de voir Robert Lewandowski signer sa première réalisation de la soirée. À la conclusion d'une belle remontée de balle de Sergi Roberto, le Polonais envoie une frappe au ras du poteau. S'ensuit un enchaînement magnifique entre Pedri et Lewy, qui aurait sans doute fait le tour des réseaux sociaux si le petit piqué de l'Espagnol n'avait pas été stoppé (40). Les Tchèques vont tout de même pouvoir profiter d'une grosse désorganisation de la défense barcelonaise pour revenir au score. Avant qu'Ousmane Dembélé ne fasse encore des miracles et centre un ballon qu'il a lui-même récupéré au second poteau pour... Robert LewandowskiLa seconde période était elle beaucoup plus calme, à la suite du loupé de Jhon Mosquera seul face à Ter Stegen (65). Xavi fait entrer du sang neuf, et le Barça redémarre. Ferran Torres, entré une minute avant, remet parfaitement pour Lewandowski, qui fait un copier-coller de son premier but. Ousmane Dembélé parachève son récital du soir sur une sublime passe lobée pour Ferran Torres, qui la reprend d'une volée au point de penaltyLe Moustique et Pedri recevront d'ailleurs une standing ovation du Camp Nou.