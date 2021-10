Le Bar’ouette tour du FC Saligny, hommage à la capitale de la brouette

Football et brouette : voici les deux ingrédients que le FC Saligny, en Vendée, a décidé de mélanger pour ce week-end. Une inspiration de génie tirée de deux traditions de la ville et qui a donné naissance au Bar’ouette football tour. Entre convivialité et partage, le club amateur va sillonner les rues de la ville et des villages alentours avec sa buvette itinérante pendant deux jours. Simple, mais diablement efficace, et logiquement récompensé par le prix V and B de la convivialité du Vrai Foot Day.

Jacky, brouettes et préparation physique

Bar + brouette = Bar’ouette

Si Paris est la capitale de la mode et Lyon la capitale de la gastronomie, les deux villes font pâle figure à côté de Saligny, autoproclamée capitale de la brouette. Oui, la brouette, cet outil ergonomique bien utile en construction ou en jardinage pour éviter de fracasser son dos. De l’ancienne plus grande brouette au monde ( homologuée à l’époque par le Guinness World Records en 1987 ), auqui se déroule ce week-end, la brouette est utilisée à des fins bien différentes depuis 37 ans. Pourquoi tout cet engouement ? Retour en arrière, lorsque deux copains du village décident de lancer en 1984 la toute première course de brouettes de Saligny.À l’époque, Saligny n’est qu’un petit village de moins de 1000 habitants dont la principale festivité est une course cycliste qui ne suscite pas un grand intérêt. Mais en 1984, Jacky Rotureau, maire de Saligny depuis 1995, et Bernard Cailleteau découvrent l’existence d’une course de brouette à la télévision belge. Pour les deux hommes, c'est le déclic. Il décident de s'inspirer de ce concept fou pour dynamiser le village et le succès est total. Depuis, la course a lieu tous les 15 août, et le règlement est très simple : trois pousseurs qui se relaient, un passager dans la brouette, un minimum de décoration et de déguisement requis ainsi que l’obligation de boucler trois kilomètres par heure. Si certains profitent de l’évènement pour parader et fêter ça entre copains, d’autres participent avec un but : dépasser leurs limites physiques., précise David Barreteau, licencié au FC Saligny depuis ses 5 ans.Les joueurs du club, fondé en 1962, sont d’ailleurs présents chaque année sur la ligne de départ., explique David.(Rires). Une véritable passion autour de la brouette qui devait, un jour où l’autre, fusionner avec le football, l’autre élément fort de Saligny., détaille David, actuellement entraineur de l’équipe B (en D3), mais également ancien joueur, arbitre et président du FC Saligny.. Une idée qui a emballé le club, et pas seulement les plus anciens, attachés aux traditions de la ville.. La Bar’ouette (qui fait référence au bar, mais aussi à, qui signifie brouette dans le patois vendéen) sur pied, ne reste plus qu’à connaitre le programme qui lui est réservé.. Chocolat chaud, café, jus de fruits et brioches, mais aussi jouets et goodies, le Bar’ouette sera bien rempli.Le tout dans un esprit de partage et de communion avec les habitants du coin., précise David.. Le retour au stade pour la dizaine de licenciés du club se relayant afin de pousser la brouette est quant à lui prévu d'abord le samedi après-midi pour soutenir les U18., se réjouit David, dont les deux parents ont évolué à l’époque au FC Saligny.. C’est d’ailleurs sur le terrain, dimanche, que se terminera le deuxième jour de la tournée, les équipes seniors A et C s'apprêtant à conclure un week-end folklorique devant un public que le club espère nombreux après ces deux jours inédits. Un programme de rockstar.