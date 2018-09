Laborde, enfin !

Au cours d'une soirée assez tristounette et en manque de buts, la Ligue 1 a au moins vu Gaëtan Laborde ouvrir son compteur contre Nice. Histoire de déposer Montpellier sur le podium, de lancer sa saison et peut-être de rebooster sa carrière.

Enchaîner pour accélérer

Décisive régularité

Par Florian Cadu

C'est le genre de réalisations que les attaquant les plus racés adorent. Certains parlent de « buts de raccrocs » , d'autres considèrent qu'elles sont la marque de fabrique des « renards de surface » . Ce qui est sûr, c'est que ce genre de tremblements de filets fait énormément de bien à un avant-centre en manque de confiance. Raison pour laquelle Gaëtan Laborde va bien mieux dormir ce samedi soir que ces dernières semaines.Recruté par Montpellier cet été, celui qui a déjà passé 527 minutes sur les terrains de Ligue 1 en six apparitions (une avec Bordeaux , cinq avec son nouveau club) et dont le transfert a précipité le départ de Gutavo Poyet chez les Girondins n'avait pas encore eu l'occasion de lever les bras. Pas si grave, pourrait-on faire remarquer. Sauf que le bonhomme n'avait plus planté tout court en championnat depuis... le 3 février 2018. Pas top pour un mec dont l'un des rôles principaux est de faire bouleverser les chiffres du tableau d'affichage. Dès lors, son pion contre un Nice décidément décevant - le seul de la partie - et pas aidé par Walter Benitez (fautif sur cette ouverture du score) lui permet de pousser un réel ouf de soulagement.Surtout que ce(marqué dans une soirée football qui en a terriblement manqué) permet à sa bande de frimer à la troisième place du classement (une position provisoire en attendant la rencontre de l' Olympique de Marseille prévue dimanche à Lyon ) et de stopper une série aussi négative qu'inquiétante : Montpellier , toujours aussi solide (quatre buts encaissés) et une seule défaite (pour trois succès) depuis la reprise, n'avait en effet plus gagné à domicile dans l'élite depuis près de sept mois. Soit l'équivalent de neuf matches consécutifs.En binôme avec Andy Delort , Laborde a donc fait mouche. Ça tombe bien : décevant et blessé près de trois mois la saison dernière, le gaucher souhaite maintenant accélérer. À 24 piges bien tassés, le natif de Mont-de-Marsan n'a plus de temps à perdre.Et si effectuer des exercices à vingt caramels semble compliqué (son record en première division, datant de 2016-2017, monte à seulement six), proposer enfin une saison régulière parait à sa portée. Comme il a pu le faire en National avec le Red Star en 2013-2014, finalement. Pas besoin d'avoir d'énormes statistiques pour réussir sa mission.» , disait de lui Michel Der Zakarian face à la presse au moment de sa signature, parlant d'un «» . S'il se montre déterminé, solidaire et utile aux siens tout en semant ici et là quelques buts décisifs comme celui de samedi soir, la partie sera gagnée. Encore plus s'il s'agit de « buts de raccroc » .