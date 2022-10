La Salernitana donne une bonne leçon à la Lazio

Lazio (4-3-3) : Provedel - Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusić (Hysaj, 87e) - Vecino, Cataldi (Basic, 81e), Luis Alberto (Milinković-Savić, 64e) - Felipe Anderson, Pedro (Cancellieri, 81e), Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Salernitana (3-5-2) : Sepe - Gyömbér (Bronn, 9e), Daniliuc, Fazio - Candreva, Coulibaly (Bohinen, 82e), Radovanović, Bradarić (Vilhena, 82e), Mazzocchi - Piątek (Botheim, 82e)e, Bonazzoli (Dia, 64e). Entraîneur : Davide Nicola.

La Lazio marque un coup d'arrêt sans Immobile.Cela faisait six rencontres que lesn'avait pas encaissé de buts en Serie A. C'était compter sans la Salernitana, plus que jamais séduisante et qui a éteint les espoirs desde figurer sur le podium à l'issue de ce week-end.Lesont d'abord laissé leurs adversaires se montrer dangereux en première période, mais ni Zaccagni, au-dessus (8), ni Felipe Anderson, hors jeu (21), ni Pedro, sur le poteau (37), n'ont réussi à trouver la faille. Il a fallu attendre que Luis Alberto accorde ses violons avec Zaccagni - dont l'appel était aussi beau que la passe qui l'a servi - pour que les filets tremblent enfin : sur son côté gauche, à la limite du hors-jeu, l'Italien a parfaitement trompé SepeMais la Lazio n'a pas le monopole des jolis buts. Après un contrôle limpide du ballon envoyé par Bonazzoli, Candreva a parfaitement lobé Provedel, qui s'est fait avoir comme un bleu (ciel). Et malgré l'entrée de Sergej Milinković-Savić à l'heure de jeu, la domination est restée du côté des hommes de Davide Nicola. Si bien qu'à la réception d'un centre de Candreva, encore lui, Fazio a disposé de toute la liberté du monde pour envoyer une mine imparable au fond des filets. La fébrilité de la Lazio en contre leur a encore joué des tours, quand Boulaye Dia a allumé une nouvelle étincelle : bien assisté par Bradarić, l'ancien Rémois a lancé tout son corps pour pousser le cuir au fond, après une course effrénée. Assommée, la Lazio n'a pas trouvé ce qu'il fallait pour revenir au score, et laisse filer l'opportunité de prendre la place de dauphin.Au classement, lesrestent au pied du podium, tandis que la Salernitana s'adjuge une place dans le top 10.