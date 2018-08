La Ligue 1 et l'OM repartent fort !

L’OM va bien, merci pour lui. Pour sa première de la saison, l’équipe de Rudi Garcia a corrigé une bien timide équipe de Toulouse (4-0), avec notamment le premier doublé en L1 de Payet depuis quatre ans. Germain et Thauvin ont aussi marqué et la VAR est déjà au rendez-vous.

Payet déjà inspiré, Paga aussi

Par Simon Butel

L’action semble anodine. Sur un centre de la droite d’Ocampos, Valère Germain devance Kelvin Amian au premier poteau et reprend le ballon de la tête, mais sa tentative est déviée par son garde du corps. Ruddy Buquet indique le point de corner sans que grand monde n’y trouve quoi que ce soit à redire. Excepté Luiz Gustavo, qui réclame une main du Toulousain. Doigt sur l’oreillette, l’homme en noir se tourne vers son assistant vidéo : «» La réponse est oui. Coup de sifflet, rectangle avec les doigts et course vers l’écran situé derrière les bancs de touche, pour ce qui restera comme l’une des plus belles actions de la première période.Dans le car-régie, on balance les ralentis jusqu’à plus de doute. Gustavo a l’œil : c’est bien du bras qu’Amian a détourné le ballon. Penalty, que transforme sereinement d’un contre-pied l’homme le plus inspiré des 45 premières minutes : Dimitri Payet. On joue la 45minute du match d’ouverture de la saison 2018-2019, et l’OM prend les devants au meilleur moment. Pas illogique, si l’on compare les états de service marseillais et toulousain sur le premier acte. Mais si l’OM est entré avec pas mal d’envie dans la partie, à l’image de Lucas Ocampos, dont on oublierait qu’il devait être absent quatre à six semaines après son entorse à la cheville gauche mi-juillet, les Olympiens ont globalement manqué d’idées pour mettre réellement le Téfécé en danger. La plus belle occase en première mi-temps ? Peut-être bien ce centre dévissé de Payet proche de lober Reynet (37). Ou ce centre fuyant devant le but d’Amavi, que Njie n’était pas loin de couper (15).Pour le reste, l’OM de Rudi Garcia est resté fidèle à certains de ses principes de la saison passée : beaucoup d’agressivité, un bloc haut, un gros pressing dans le camp adverse. Voilà déjà quelques bases de posées. Ces principes, Morgan Sanson les connaît, lui qui a disputé 53 matchs sous le maillot ciel et blanc en 2017-2018. Mais cela ne prouve en rien que l’ancien Montpelliérain connaît bien les règles du jeu, ce qui n’aura pas échappé à Laurent Paganelli. Alors que ses collègues de Canal sont occupés à débattre de la légitimité de la décision de Ruddy Buquet, Paga rappelle les basiques à Sanson, associé à la récup’ avec Maxime Lopez, puisque Luiz Gustavo est occupé à tenir la baraque derrière avec Boubacar Kamara en l’absence d’Adil Rami et de Duje Ćaleta-Car. «» Réponse de l’intéressé : «» Tout va bien.Et sinon ? De révolte toulousaine, il n’y a pas vraiment eu, si l’on excepte la prise de bec entre Christopher Jullien et Clinton Njie sur un corner marseillais. L’OM a tranquillement géré son avantage, Payet s’est offert son premier doublé en Ligue 1 depuis quatre ans, en reprenant de volée une frappe puissante de Sarr repoussée par Reynet (3-0, 62), et a bien mérité l’ovation du Vélodrome quand il a cédé sa place à Florian Thauvin (83). À part ça, Morgan Sanson n’a rien perdu de son coup de patte. C’est lui qui, de la ligne médiane, a trouvé d’une lumineuse ouverture Valère Germain dans le dos de la défense toulousaine pour le 3-0 (89). Et histoire que la fête soit totale, Thauvin a lui aussi planté, dans le temps additionnel (4-0,). L’an passé, Marseille avait déjà attaqué sa saison sur un carton face à Dijon (3-0). Pas dit toutefois que l’OM se contente de la même issue en mai. Le ton est en tout cas donné.