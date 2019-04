La Lazio plie Milan et fonce en finale de Coppa

Après une première période vide de rythme, la Lazio a nettement dominé Milan après la pause, pour logiquement s'offrir son billet pour la finale de la Coupe d'Italie.



La cinéma de Calabria, le show de Bakayoko

La Lazio boit dans sa coupe

AC Milan (3-4-3) : Reina - Musacchio, Caldara (Cutrone, 65e), Romagnoli - Calabria (Conti, 40e), Kessie, Bakayoko, Laxalt - Suso, Piatek, Castillejo (Calhanoglu, 57e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.





Par Adrien Candau

Il s'agissait de montrer autre chose. De tenter. D'oser, après une demi-finale aller soporifique, qui s'était conclue par un triste zéro-zéro à l'Olimpico. Après une première période léthargique, c'est précisément ce à quoi la Lazio s'est appliquée, pour larguer loin derrière un Milan volontaire mais sans idée ce mercredi à San Siro. Et voilà lesqui décrochent ainsi une nouvelle finale de, leur quatrième depuis 2013.Premier éclaircie de la rencontre : Tiémoué Bakayoko , ciblé avant le match par des insultes racistes par certains supporters de la Lazio , s'en tape le coquillard et joue même les petits chefs dans l'entrejeu. Très entreprenant, le Français saigne le milieuà coups de percées autoritaires balle au pied. Mais si l'ex monégasque sort tout de suite les griffes, ses partenaires, tout comme lesd'ailleurs, ronronnent encore. Notamment techniquement, alors que San Siro doit rapidement ingurgiter une soupe amère de passes ratées, de contrôles foirés et de contre-attaques gâchées. Pour relever un peu le gout de la soirée, Calabria tente alors une simulation d'acteur studio dans la surface après un contact avec Bastos , mais l'arbitre voit clair dans son cinéma et reste impassible. Le seul embryon de frisson d'une première période franchement plan-plan, par ailleurs ternie par les sorties précoces de Milinkovic Savic coté Lazio et de Calabria de celui du Milan, qui doivent quitter leurs partenaires pour cause de blessures.Coup de pot : la Lazio commence à s'ennuyer sévére et dégaine enfin les couteaux, pour tenter de s'offrir le premier sang. Lucas Leiva porte la première estocade, d'une belle frappe enroulée aux vingt mètres, mais voit sa tentative joliment boxée par Reina. Le portier milanais sauve ensuite encore les siens, en détournant une frappe vicelarde de Correa dans la surface. Milan ne fait cependant que retarder l’inévitable et se fait logiquement étriper en contre quand Correa, parfaitement servi par Immobile dans la surface, gagne son face à face d'un extérieur du pied savamment placé. Milan, paumé, se retourne dès lors le cerveau pour ne serait ce qu'approcher de la cage de Strakosha et lesen profitent pour garder la patte sur le cuir. Les poulains d'Inzaghi ont plus de jambes, plus d'idées aussi et se procurent deux nouvelles belles opportunités par Luis Alberto puis Caicedo, tous deux retoqués par Reina. Pas grave, lesgarderont jusqu'au bout la main sur le match et s'en vont cueillir leur quatrième finale de coupe d' Italie depuis 2013. Vainqueur cette année là, le club du Latium avait ensuite du s'incliner face à la Juventus en 2015 et 2017. Cette fois-ci, il devrait se farcir en finale un morceau autrement plus comestible : à savoir, soit l' Atalanta , soit la Fiorentina , qui s'affrontent jeudi pour le compte de l'autre demi finale de cette