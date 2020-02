La Lazio déboîte la SPAL, l'Atalanta et Milan tenus en échec

14

Il n'a pas fallu attendre très longtemps, ce dimanche après-midi à l'Olimpico, pour voir Ciro Immobile crucifier Etrit Berisha (3) au second poteau suite à un corner de Luis Alberto. Lesprofitent par la suite des énormes espaces laissés par les hommes de Leonardo Semplici pour piquer en contre. Après un missile sur le poteau de Manuel Lazzari, Felipe Caicedo double la mise (16). Encore ? Lancé en profondeur, et après avoir fait joujou avec Berisha, Immobile dépose une feuille morte exceptionnelle pour tuer définitivement le suspense (29).Le 25pion de la saison pour l'international italien, en 21 rencontres de Serie A s'il vous plaît. Après avoir collé son doublé, Immobile se mue en passeur pour son compère Caidedo avant la pause (38). Au retour des vestiaires, le jeune Bobby Adekanye - tout juste entré en jeu à la place de Caicedo - inscrit son premier but avec leset corse encore un peu plus l'addition (58). L'exploit individuel de Missiroli (65) sauve ce qu'il reste de l'honneur de la SPAL, mais n'empêche pas la Lazio d'enfiler provisoirement le costume de dauphin de la Juventus.Depuis les taules infligées au Milan et à Parme (5-0 à chaque fois), l'Atalanta marque le pas à domicile. Après la surprenante défaite face à la SPAL, les joueurs de Gian Piero Gasperini ont dû se contenter du nul ce dimanche face au Genoa. Tout avait pourtant bien commencé lorsque sur un corner de Papu Gómez prolongé par Duván Zapata, Rafael Tolói catapulte le cuir de la tête au fond des filets de Mattia Perin (12). Oui, mais dans la foulée, Hans Hateboer loupe totalement son intervention dans sa propre surface et permet à Domenico Criscito d'égaliser sur penalty (19). Le Genoa n'est pas venu à Bergame pour se faire rosser, et le prouve à la demi-heure de jeu. Sur un beau mouvement, conclu par un centre de Stefano Sturaro, Antonio Sanabria place un coup de boule imparable pour Pierluigi Gollini (33). Réponse immédiate des: Duván Zapata déborde côté gauche et centre en retrait pour Josip Iličić, qui égalise (35). Malgré un second acte où l'Atalanta campe dans le camp des, malgré l'exclusion de Valon Behrami à dix minutes du terme, ladoit se résoudre à partager les points et à ne pas profiter de la défaite de la Roma ce samedi soir à Sassuolo Une semaine avant le derby face à l'Inter, lesvoulaient poursuivre leur belle série de trois victoires de rang face à l'Hellas à San Siro. Raté, la faute à ce but de Davide Faraoni sur un service de Mattia Zaccagni (13) qui glace l'enceinte milanaise. L'entame du match est à l'avantage des joueurs d'Ivan Jurić, qui vont pourtant se faire punir.À 25 mètres, Hakan Çalhanoğlu expédie un coup franc dévié par le mur de l'Hellas qui trompe Marco Silvestri (29). Le second acte est équilibré en terme d'occasions franches, Milan manque de jus et l'absence d'Ismaël Bennacer se fait sentir au milieu de terrain. Et, malgré l'exclusion de Sofyan Amrabat à vingt minutes de la fin, l'équipe de Stefano Pioli manque l'occasion de se replacer dans la course à la Ligue des Champions.