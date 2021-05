La France peut-elle gagner l'Euro 2021 ?

La France peut-elle gagner l’Euro ?

En progression constante depuis la prise de fonction de Didier Deschamps, l'équipe de France fait partie des grands favoris pour le titre lors de cet Euro. Quart de finaliste du Mondial 2014, finaliste de l'euro 2016 où seul un poteau l'a empêché de soulever le trophée, puis finalement championne du Monde en Russie, la France est devenue une sélection qui fait peur à bien des raisons. D'une part, l'EDF possède une génération exceptionnelle avec les Pogba, Varane, Griezmann, Mbappé, Kanté ou Benzema, d'autre part ce groupe se connaît parfaitement et a montré de très bonnes aptitudes lors dernières compétitions internationales. Les Bleus arrivent également à maturité car les Pogba (28 ans), Varane (28 ans), Kanté (30 ans) ou Griezmann (30 ans) restent « jeunes » footballistiquement malgré leur forte expérience en équipe de France. De plus, la France peut s'appuyer sur un crack, avec Kylian Mbappé. Le Parisien a réalisé une excellente Coupe du monde, notamment lors des matchs à élimination directe. Déterminé à marquer cet Euro de son empreinte, le natif de Bondy est l'un des atouts majeurs des Bleus. Ensuite, comment ne pas évoquer le retour de Karim Benzema. Privé des Bleus depuis la fameuse histoire de la « sextape » de Mathieu Valbuena, l'ancien lyonnais retrouve la sélection pour cet Euro 2021. Exceptionnel avec son club du Real Madrid, KB apporte une nouvelle solution à Didier Deschamps sur le plan offensif. Sa maturité et son sens du collectif devraient fonctionner à merveille avec Griezmann et Mbappé. Ligne par ligne, l'EDF peut compter sur des éléments évoluant dans les plus grands clubs. De la sérénité d'un Hugo Lloris à son attaque de feu, en passant la couverture de terrain de Kanté et la vision d'un Paul Pogba, la France a les armes pour remporter cet Euro. De plus, malgré un groupe difficile, les Bleus ont cette particularité de toujours élever leur niveau en fonction de l'adversité.