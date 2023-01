La formation lyonnaise une nouvelle fois mise en valeur

VP

L’OL tout en haut d’un classement européen, suffisamment rare pour être souligné. Dans sa dernière lettre hebdomadaire , l’Observatoire du football (CIES) s’est intéressé au temps de jeu accordé par les clubs des cinq grands championnats européens aux joueurs qu’ils forment (au moins trois ans passés au club entre le 15et le 21anniversaire). Comme souvent dans les classements en rapport avec la formation, Lyon est très bien placé. Avec 52,1% du temps de jeu total accordé à ses joueurs « locaux » , l’OL se trouve à la deuxième place du classement et n’est battu que par l’Athletic Bilbao (56,5%) et sa traditionnelle politique sportive basque . Une belle performance, même si les mauvais résultats du club lyonnais tempèrent l’enthousiasme autour des jeunes Gones.Montpellier (39,6%) et Toulouse (29,4%) sont les autres clubs français bien classés, avec de jolies quatrième et septième places. Parmi les mauvais élèves de ce classement, on retrouve notamment Reims (1,7%), Troyes (0,3%) ou encore Nice (0,1%). Pire, Marseille fait partie des 11 clubs du top 5 européen qui n’ont pas du tout accordé de temps de jeu aux joueurs qu’ils ont formés, cette saison.L'OM est troisième de Ligue 1, Lyon neuvième. Espérons pour les jeunes Rhodaniens que l'OL n'y voit pas de corrélation...