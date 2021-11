La FIFA distribue les amendes dont une pour la FFF

ABC

La gâchette la plus rapide de Suisse, quand il s'agit d'argent.La FIFA a sanctionné ce lundi, différentes fédérations pour des manquements aux règlements, notamment par rapport aux règles Covid dans les stades pour les matchs de qualification au Mondial 2022. Ainsi, la FFF s'est fait épingler par l'instance du football mondial pour le match France-Bosnie (1-1) à Strasbourg, rapporte l'AFP et RMC Sport . En cause, une partie du stade de la Meinau ne portait pas le masque, alors obligatoire. Mais la 3F s'en tire plutôt bien avec à peine moins de 1900 euros d'amende.La Hongrie, le Mexique et l'Argentine sont aussi cités parmi les mauvais élèves. Les Hongrois, pour les différentes insultes racistes et usage de fumigènes, devront purger deux matchs à huis clos dont une avec sursis, une interdiction de déplacement et une jolie amende de 266.000 euros. L'Argentine écope elle d'un huis clos partiel et d'une amende de 28.000 euros pour comportement discriminatoire. Même chef d'accusation mais sanction plus lourde pour le Mexique, avec 95.000 euros d'amende et deux matchs à huis clos.Une commission de discipline bien garnie pour la FIFA.