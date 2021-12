Découvrez les tirages photos So Foot à offrir à Noël !

#5: Célébration sur les Champs-Élysées, Mondial 1998

France 98 : souvenez-vous de ce 12 juillet

#4: Bernard Tapie, 1988 #6: T-Shirt'Rentre ton ventre'

On finit cette belle sélection de décembre par une photo qui représente la France qui gagne ! Et pas n'importe laquelle. La France championne du monde 1998 ! Le cliché immortalise une scène de liesse sur les Champs-Élysées, qui a suivi cette victoire du 12 juillet 1998 et cette première étoile brodée sur le maillot. On se souvient tous où on était ce jour-là et où on a fini. Et cette photo dans votre salon sera là pour vous rappeler tous les jours ces délicieux sentiments que cette victoire vous a procurés. Et 1 et 2 et 3-0 !