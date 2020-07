La collection de tirages photo So Foot de juillet est dispo !

#6: Brésil - Italie, 1970

Last but not least, en cet été anniversaire des 50 ans du titre de champion du monde 70 du Brésil, et de cette compétition qui restera à jamais gravée dans la rétine de beaucoup comme la plus belle (car la première retransmise en couleur à la TV), il était obligatoire de sortir cette photographie de Pelé et ses coéquipiers s'enlaçant au coup de sifflet final. O Rei peut exulter, il devient ce jour-là (et reste encore) le seul joueur à gagner trois Coupes du monde.