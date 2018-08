1

Sport Bild says UEFA will launch a THIRD competition, with 32 teams, from 2021. Sounds like the plan is to move the smaller nations to this competition, and make the Ligue Europa a stronger all-round comp.https://t.co/rXsYkKiOJS — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) August 30, 2018

Alors que le tirage de la 64édition de la Ligue des champions se tient ce jeudi (18h) à Monaco , la commission des compétitions de l'UEFA projetterait de lancer une troisième compétition à partir de 2021 selon. La C1 resterait telle quelle (32 équipes), la Ligue Europa (C3) passerait de 48 clubs à 32, et une autre compétition, dont le nom reste à trouver, verrait le jour et mettrait aux prises 32 clubs «» issus de pays «» . Le but étant de rendre la C3 plus prestigieuse et plus forte en vue de la commercialisation des droits TV pour la période 2021-2024. Ces derniers pourraient se vendre principalement sur des plateformes internet (Amazon, Facebook, Twitter, etc.) et cela aurait également pour but d'augmenter le nombre d'équipes disputant une Coupe d'Europe.Appelons-la pour l'instant « la ligue des gueux » .