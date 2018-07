L'Italie contrariée par la Corée

Comme l'Italie s'est qualifiée à l'arrache en barrages face à la Suède (bah quoi ?), elle dispute logiquement la Coupe du monde. Mais, face à la Corée du Sud, pour son entrée dans la compétition, la Nazionale a calé. La faute à ce diable d'Heung-min Son, revenu réveiller les vieux démons du recordman Gigi Buffon.

L'esprit d'Ahn Jung-hwan est là

Inception

Toute ressemblance avec des faits réels et avérés serait peut-être fortuite.

Italie (3-5-2) : Buffon – Barzagli, Bonucci, Chiellini – Candreva, Florenzi, Jorginho, Parolo, Darmian – Gabbiadini, Immobile. Sélectionneur : Giampiero Ventura.



Corée du Sud (4-4-2) : Kim – Lee, Park, G. Kim, Jang Hyun-soo – W. Kim, Koo Ja-cheol, Lee, Ki, Kim Min-woo – Son Heung-min, Hwang Hee-chan. Sélectionneur : Shin Tae-yong.

Par Andrea Chazy

Seize ans après le scandale de Daejeon, l' Italie a de nouveau été piégée par la Corée du Sud pour son entrée en lice en Coupe du monde. Tout laissait pourtant présager que les Italiens avaient appris de leurs erreurs, et qu'avec un arbitrage plus clément qu'en début de siècle, ils réussiraient enfin à triompher. Déjà là en 2002, Buffon avait prévenu les siens en conférence de presse d'avant-match : «» Et comme dans un mauvais rêve, un insulaire a surgi au second poteau de Gigi pour l'obliger à ployer le genou et ainsi arracher l'égalisation. Certes, lan'est pas la seule à avoir raté son entrée. Ce ne sont pas les Allemands, les Argentins et les Brésiliens qui diront le contraire. Après une qualification arrachée en barrages au bout de la prolongation face à une séduisante équipe de Suède , l' Italie pensait surfer sur la bonne dynamique opérée depuis novembre pour s'imposer. Mais on ne peut pas battre le destin à son propre jeu.Dans un stade Nijni Novgorod rempli comme un œuf, Giampiero Ventura décide de remettre en place le onze «» qui ont réussi à emmener laen Russie . Sous un soleil de plomb, le septuagénaire a un premier frisson lorsque, dès la quatrième minute de jeu, Matteo Darmian reçoit un carton jaune discutable à l'instar de Francesco Coco en son temps. Sur le coup franc, Bonucci ceinture légèrement Hwang Hee-chan et oblige l'arbitre Joel Aguilar à désigner le point de penalty. Le cauchemar recommence, on se croirait revenu en 2002. Son Heung-min se présente face à Buffon, mais le portier de la Juve plonge du bon côté et détourne la tentative du(5). Comme face à Ahn Jung-hwan il y a seize ans.Le dernier rempart italien, désormais seul joueur à avoir pris part à six Coupes du monde, comprend alors que lui et ses potes vont devoir cravacher. Ce qui ne l'empêche pas de pousser un énorme ouf de soulagement lorsque Ciro Immobile , meilleur buteur de Serie A, ouvre le score sur un corner botté par Marco Verratti . Les actions défilent, les tentatives dangereuses de part et d'autres se font rares jusqu'au coup de sifflet de Joel Aguilar annonçant la fin d'une première période tendue à souhait.Au retour des vestiaires, Kim Min-woo est fauché par Chiellini sans vergogne aux abords de sa surface, provoquant l'ire du banc coréen qui réclame la VAR. L'homme en noir n'accorde pourtant pas de coup franc aux hommes de Shin Tae-yong. À croire que le vent a tourné. Ou pas... Touché lors d'un contact avec Ja-Cheol, Alessandro Florenzi est obligé d'abandonner ses partenaires pour laisser sa place à Davide Zappacosta (72). Pour défendre le 1-0, le génie tactique Ventura fait alors sortir les attaquants Immobile et Eder pour faire entrer Jorginho et Rugani.La Corée pousse, l' Italie résiste. Puis vient la 88minute. Koo Ja-cheol tente un une-deux avec Kim Min-woo. Bonucci et Barzagli se percutent, Son Heung-min récupère le ballon et ajuste Buffon sur sa gauche (88) pour égaliser. 1-1, et ce, malgré le dernier assaut italien qui se termine, comme souvent, par une frappe de Candreva six mètres au-dessus des cages. L' Italie est tenue en échec et va donc devoir batailler avec l' Allemagne et le Mexique pour se qualifier. Tout ça pendant que les Suédois ragent devant leur télé.