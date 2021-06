Euro : Munich pourra accueillir 14 000 spectateurs par match

AL

L'Oktoberfest avant l'heure.Ce vendredi, les autorités de Bavière ont donné le feu vert à l'UEFA : il y aura bien du public à l'Allianz Arena de Munich durant l'Euro et tout va commencer le 15 juin prochain pour le tant attendu duel entre l'Allemagne et les Bleus, avec 14 000 spectateurs maximum autorisés. C'est le gouvernement régional, par la voix de son chef Markus Söder, qui a annoncé la bonne nouvelle, plus d'un an après la dernière rencontre avec public disputée dans l'enceinte du Bayern Munich (en mars 2020).Cet Euro ressemble de plus en plus à un véritable Euro.