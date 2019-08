Kane et Tottenham font plier Aston Villa

Tottenham (4-3-3) : Lloris - Walker-Peters, Sanchez, Alderweireld, Rose - Sissoko, Winks (Erisken, 64e), Ndombele (Skipp, 92e)- Lamela (Nkoudou, 88e), Kane, Lucas.

Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Heaton - Elmohamady, Mings, Engels, Taylor - Mcginn, Hourihane (Luiz, 82e), Grealish - Trezeguet (Jota, 59e), Wesley (Kodjia, 74e), El Ghazi.

Entraîneur : Dean Smith.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Piège évité pour lesTrois ans après sa relégation par la petite porte, Aston Villa voulait revenir la tête haute ce samedi face à Tottenham, qui présentait Giovanni Lo Celso et Ryan Sessegnon, les deux dernières recrues d'un mercato ambitieux. Lucas, déjà présent la saison dernière, n'attend lui pas pour se mettre en action (4). Derrière lui, le bloc de Tottenham met la pression sur l'équipe de Jack Grealish. Mais sur une contre attaque lancée par un appel du miniscule John McGinn, Tibo Alderweireld, Davinson Sanchez et Danny Rose se font avoir comme des débutants et laissent l'Ecossais leur faire un enfant dans le dos (1-0, 9). Logiquement, lesmettent en place par la suite un siège autour de la surface adverse mais les deux lignes menées par Engels et Mings sont infranchissables.Au retour des vestiaires, Pochettino modifie son système et passe en 4-2-3-1 avec Harry Kane en soutien de Lucas. Mais rien n'évolue, et à vingt minutes de la fin du match, lesn'ont cadré qu'une frappe sur seize tentées. La seconde, boxée par Tom Heaton, n'est toujours pas la bonne mais Tanguy Ndombele règle la mire dans la foulée sur une remise de Lucas, son premier but en Premier League pour son premier match (1-1, 73).L'entrée en jeu de Christian Eriksen fait du bien auxet le meneur de jeu met à contribution Heaton, qui sort magnifiquement un coup-franc du Danois (76), avant de voir une pluie de corners lui tomber dessus. Heureusement, Engels et Mings défendent comme des bêtes. Sauf qu'à quatre minutes du terme, Kane profite d'un coup de billard pour ajuster le malheureux portier des(2-1, 86). Pour donner plus d'éclat à ce, prince Harry inscrit un doublé (3-1, 92) et offre les trois points à son équipe.