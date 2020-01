Jordan de toi

Pour un club de football, le Paris Saint-Germain joue un rôle anormalement central dans toute l'émulation autour du NBA Paris Game, qui se dispute ce vendredi soir à Bercy entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks. Normal : depuis 2018, le club de la capitale est le seul à avoir noué une collaboration avec la marque Jordan, pilier de la culture basket. Un mariage étonnant qui fait plus que jamais sens.

44

Impose ton lifestyle

#PSGxJordanLe @PSG_inside et @Jumpman23 lancent un nouveau maillot et une collection lifestyle qui joue sur les codes du foot et du basket #ICICESTPARIS pic.twitter.com/9D1unZsAuk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2020

« Le PSG et Jordan, ce sont deux grands acteurs du sport qui dépassent leur sport pour devenir des marques. »

La conquête de l'Amérique

Paris is magic

Plus que des joueurs et des titres, le PSG capitalise sur son statut d’unique club de Paris, ville ô combien fantasmée par les Américains.

Par Alexandre Aflalo

Tous propos recueillis par AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mercredi 22 janvier, 19arrondissement de Paris. Pendant qu’à quelques kilomètres à l’ouest, les superstars des Milwaukee Bucks font les foufous dans les vestiaires du Parc des Princes, une petite messe d’amoureux du basket s’est réunie gymnase Jean Jaurès pour un tournoi organisé par Nike mettant à l’honneur les meilleures équipes de la ville. Sur le terrain et dans les gradins, le logo si reconnaissable de Michael Jordan, jambes écartées et bras vers le ciel, est partout. Celui du Paris Saint-Germain, beaucoup moins.À Paris, les deux semblent pourtant désormais aller de pair. Mais dans l’océan de pièces de streetwear et de liquettes frappées de la griffe de «» , rares sont ceux qui ont opté pour ce mélange des genres. «, lancent Dada, Divine, Gladys et Kinemba, la quinzaine, qui participent au tournoi et suivent pour la plupart le foot d’assez loin.» Pour Mustapha, 28 ans, bonnet Jordan x PSG vissé sur le crâne, cette collaboration était au contraire «, argumente-t-il.En collaborant avec Jordan, le PSG a dû relever le pari de jongler entre d’un côté le rapprochement risqué de ces deux communautés sportives, et de l’autre le développement de sa marque. Alors qu’un quatrième maillot vient d’être dévoilé en même temps qu’une nouvelle collection de vêtements commune, force est de constater que l’équilibre a été trouvé., expose Michel Mimran, ancien directeur marketing du PSG et actuel directeur général de la Ligue nationale de basket.La transformation du PSG en une marque qui dépasse les frontières du football, a fortiori français, a été amorcée depuis l’arrivée du Qatar à la tête du club et a trouvé dans ce partenariat avec Jordan son expression la plus aboutie. «, estime Jean-Philippe Danglade, professeur de marketing à la KEDGE Business School spécialisé en sport.» Depuis 2011, le « lifestyle » fait partie intégrante de l’image que construit le Paris Saint-Germain. Et Jordan n’est pas qu’intimement lié au basket-ball, c’est une marque de mode qui a permis au PSG de considérablement développer cet aspect de son identité. «» , ponctue Mimran.Jordan a ouvert en grand au PSG les portes du marché américain. Un territoire dont Paris a entamé la conquête dès ses premières années sous giron qatari, avec l’organisation de plusieurs tournées estivales, puis l’ouverture d’un bureau à New-York début 2018. Mais la popularité du club, dans un pays où lereste un sport mineur (qui gagne en popularité, mais toujours à des années-lumière du basket, du football américain, du baseball ou du hockey), a explosé depuis son association avec Jordan. En 2018, les ventes de maillots de Paris sur le continent américain ont fait un bond de 470%, permettant au club de dépasser pour la première fois le million d’unités vendues. «, confesse Marc Armstrong, directeur des partenariats au PSG, arrivé début 2018 au PSG après sept ans passés à la NFL (la ligue de foot US) puis la NBA.» L’un des arguments majeurs de cette popularité nouvelle aux, outre la collaboration avec Jordan en soi, reste encore ceux qui en portent les produits. Et là-dessus, le PSG tâte le terrain depuis un moment. En 2013 déjà, le PSG draguait les amateurs de panier-balle en faisant enfiler son maillot « bavoir » à Kevin Durant ou Carlos Boozer.Avant même que le deal avec Jordan soit acté, des joueurs comme Draymond Green, Karl-Anthony Towns, Stephen Curry ou Jimmy Butler s’étaient déjà affichés avec le maillot rouge et bleu ou avaient foulé la pelouse du Parc des Princes, installant petit à petit le PSG dans le paysage américain et éveillant la curiosité d'un public à conquérir.Ces dernières semaines, les avant-matchs de NBA, toujours très observés, ont vu des joueurs comme Carmelo Anthony et Zion Williamson se pointer avec des survêtements de la nouvelle collection Jordan x PSG, alors que toute l’équipe des Hornets, propriété de Michael Jordan, a pris l'avion pour Paris dans des sweatshirts PSG., explique Jean-Philippe Danglade.» De la même façon, le fait que le PSG puisse compter dans ses rangs des personnages comme Neymar, fan affiché de basket et qui avait déjà collaboré avec Jordan pour deux paires de crampons signature en 2016, ou Kylian Mbappé, qui tisse des liens de plus en plus étroits avec les sports américains de son côté, est un atout majeur.Pour mettre un premier pied dans le football, secteur que la marque songeait à investir depuis plusieurs années, Jordan aurait très bien pu opter pour une autre institution footballistique puissante, avec un palmarès plus conséquent et plus légitime que celui du PSG. Pourtant, son association avec Paris paraît tout sauf contre-nature. «» , ose même Marc Armstrong. La force de 30 ans de vie commune avec Nike, à l’initiative de ce deal qui est une extension de son contrat avec Paris, a joué. Mais pas seulement. «» Plus que des joueurs et des titres, le PSG capitalise sur son statut d’unique club de Paris, ville ô combien fantasmée par les Américains. Une identité centrée sur l’image de la capitale française que montre aussi bien le choix de changer de logo en 2013, mettant Paris en avant par rapport à Saint-Germain, que le design du dernier maillot Jordan justement, traversé de haut en bas par un drapeau français. Un maillot qui «, analyse Jean-Philippe Danglade.» Décidément, rien n’est laissé au hasard.