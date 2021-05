Jean-Paul, légende de la frite à Bollaert

Sans lui, un passage à Bollaert a un goût d’inachevé. Fils de mineur et mangeur de frites quotidien, Jean-Paul Dambrine est à Lens un indéboulonnable. Gervais Martel en avait fait son point de rendez-vous des présidents de Ligue 1, Paganelli y a sa carte de fidélité... Dans les années 1990, Jean-Paul allait même faire des barbecues avec les joueurs du Racing. Et dire qu’il n’a jamais vu, en 45 ans de présence sur le parking de Bollaert, un match du Racing à domicile... Portrait.

Une arrivée en l’an -12 avant Gervais Martel

Ça se fritte à la ducasse

Bienvenue chez les VIP

Patate de forain

Par Florent Caffery, à Saint-Laurent-Blangy

Amplifier la légende bonifie souvent le récit. Mais celle de Jean-Paul Dambrine, jure l’un de ses employés, surnommé Claudio Capéo par le patron en raison de vagues traits communs avec le chanteur. En 45 années de présence sur le parking de Bollaert, Paulo pour les intimes ou Momo depuis l’inébranlable succès deen 2008 n’aurait jamais vu le Racing jouer à domicile., insiste le septuagénaire, 73 ans en septembre prochain.Jean-Paul Dambrine aurait donc vécu la fessée infligée à la Lazio en 1977, le record d’affluence dans un soir bouillant contre l’OM en 1992 ou encore l’exploit face au Milan de Chevtchenko en Ligue des champions en 2002 depuis le parking ?, se marre Jean-Paul.(il en a quatre désormais, une derrière chaque tribune, NDLR).(où ses friteries sont aussi présentes, NDLR)Maître dans l’art de dégainer un américain saucisse – la légende, toujours, raconte qu’il peut en envoyer six à la minute –, Jean-Paul Dambrine est devenu au fil des générations la figure paternaliste du bon vivant que l’on tutoie sans réfléchir et à qui l’on confierait sa vie au détour d’un godet., balance Gervais Martel, l’ex-boss du Racing.(le nom de l’entreprise, NDLR)À Lens comme à Lille,, déroule Jean-Paul, c’est le point de ralliement.Enfin, sauf quand Lens ou Lille perd :. Tonton Gervais, qui l’appelait dans les années 1990 pour, y a emmené quasiment tous les présidents de Ligue 1., pose Martel.Plonger ses doigts dans les frites et la sauce en tribune présidentielle, vraiment ?, considère l’ancien président.Momo est l’archétype de la réussite à la force du poignet. Pour décor d’une enfance heureuse, mais rude, le bassin minier, engoncé entre chevalets et corons à briques rouges. Autour de lui, cinq frères et sœurs, une mère qui se tuera à la tâche dans les fermes pour s’éteindre à 52 ans et un père, Henri, stakhanoviste de la fosse 7 d’Avion, à une dizaine de kilomètres de Lens., se souvient-il, à propos de son paternel consumé par la silicose.Sacré mangeur de frites déjà, dont on disait qu'il avait, Jean-Paul joue la tête dure sur les bancs de l’école :Il rêve d’embrasser une carrière de boucher, Henri l’enverra dans la mécanique de précision à Arras. Avant le déclic avec l’univers des frites peu de temps après son mariage, à seulement dix-neuf ans :(fête de village, NDLR)Sa première vente de cornet ? À 20 balais,De bals en ducasses, Jean-Paul se fait un nom, Bollaert lui donnera une renommée., rejoue le patron sur le parking d’une zone d’activité de Saint-Laurent-Blangy, près d’Arras.Quatre décennies plus tard, l’idylle perdure, et Jean-Paul s’en va toujours passer ses vacances sur des airs de Renaud,Nostalgique de l’ère Frédéric Meyrieu ou Jean-Guy Wallemme,, le routard du Nord-Pas-de-Calais se farcit deux tours du monde par an avec ses 90 000 bornes avalées en baraque à frites (il en compte une vingtaine, pour environ une dizaine d’employés permanents et 80 extras).S’il considère que, il sait aussi ô combien Dany Boon et ses vingt millions de spectateurs pourl’ont fait entrer au panthéon de la frite et du football régional. La scène se déroule en deux temps. Le premier à Bollaert, comme une évidence :L’acteur et réalisateur entend louer le camion, Jean-Paul Dambrine lui rétorque qu’il le prête. Puis vient le passage chez le carrossier à Hazebrouck, dans le Nord :La Friterie Momo est née, elle écume les filmset a toujours sa place à côté de la boutique de l’antre Sang et Or.Jamais à court de frites, Jean-Paul est surtout orphelin de Bollaert et de Pierre-Mauroy depuis un peu plus d’un an :Et la recette parfaite d’une bonne frite à dévorer dans les gradins ?(l’une des variétés de pomme de terre, NDLR), répond-il.Et c’est peu dire que l’américain saucisse ou le sandwich jambon-moutarde avec frites sont dans certains rêves de Gervais Martel en ces temps de pandémie., remet l'ex-boss du club."Tu es fou, Gervais."Et pas la peine de parler de retraite, au risque de faire friser sa moustache grisonnante :C’est ce qu’on appelle avoir la frite.