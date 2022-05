Jarrod Bowen : champ et contrechamp

À l’heure où West Ham se rend à Francfort pour le compte des demi-finales retour de Ligue Europa, les Hammers sont dos au mur et devront s’imposer pour entretenir l’espoir de se rendre à Séville le 18 mai prochain. Pour s’offrir ce rêve, les Anglais peuvent compter sur le tout-terrain Jarrod Bowen.

Leominster, ses quelque 11 000 âmes et ses champs à perte de vue. Le soleil ne finit plus de monter dans le ciel, mais le thermomètre ne décolle jamais au-dessus des 20 degrés. Un homme fait des allers-retours avec une brouette qu’il charge à mi-chemin., se souvient Jarrod Bowen pour, alors chargé d’acheminer le ciment vers son père, mué en coach personnel pour l’occasion., lâchait le paternel pouren février dernier. Et les entraînements à base de soulevé de pneus de tracteur ou les allées et venues le long des champs de pommes de terre d’Oncle Stu n'y sont pas totalement étrangers., ajoutait Bowen Senior. Généreux et fonceur sur son côté droit, celui qui fêtera ses 26 ans en décembre prochain est un ailier au style que Nouha Dicko, son coéquipier à Hull pendant deux saisons, qualifie d’, prévient l'international malien. Et les chiffres plaident en sa faveur. En 134 matchs avec les, Bowen a inscrit 54 buts et délivré 14 passes décisives. Des lignes de stats qui lui vaudront d’être transféré à West Ham contre plus de 21 millions d’euros dans les dernières heures du mercato hivernal 2020.Pourtant, rien n’était gagné pour ce gamin des campagnes de l’ouest de l’Angleterre. Avant d’atterrir à Hull City en 2014, le parcours de Jarrod Bowen est largement plus chaotique qu’encourageant pour sa future carrière. À l’âge de dix ans, le natif de Leomnister connaît sa première désillusion quand Aston Villa prend la décision de ne pas le conserver dans ses rangs. Il signe alors à Hereford, mais le club est en proie à des difficultés financières et doit suspendre l’activité de ses équipes de jeunes. De son côté, Jarrod se voit de nouveau refuser l’entrée dans un club professionnel : celui de Cardiff City. Une double désillusion qui a raison de la motivation du gaucher :, confie le "J" auUnpayant quand Hereford relance son équipe de jeunes et Bowen se laisse convaincre de rechausser les crampons. Quelques mois plus tard, un changement d’entraîneur à la tête de l’équipe première propulse Jarrod avec les A, qui jouent alors leur peau en Conference Premier League (le cinquième niveau anglais). Durant ses premiers matchs avec les grands, le jeune ailier fait forte impression et plante même le but de la victoire lors de l’avant-dernière journée de championnat face à Alfreton (3-2).Si le maintien de Hereford n’empêche pas le dépôt de bilan du club quelques mois plus tard, Jarrod a eu le temps, à 17 ans, de taper dans l’œil des recruteurs. West Bromwich Albion, Wolverhampton ou encore Tottenham tentent de l’attirer, mais c’est bien Hull City qui met la main dessus. À 19 ans, Jarrod découvre alors la Premier League avant de s’affirmer comme titulaire en Championship, dès la saison 2017-2018, aux côtés de Nouha Dicko., se souvient l’actuel attaquant du Yeni Malatyaspor.La suite ? Deux saisons et demie plus tard, Bowen quitte Hull pour rejoindre Londres et West Ham sous la direction de David Moyes. Seize buts et onze passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Jarrod Bowen est loin d’être étranger au beau parcours desen Ligue Europa. Surtout, sa très bonne saison dans l’ouest de la capitale anglaise l’a largement rapproché des, bien que son secteur de jeu soit déjà bien fourni. Un sacre en Ligue Europa lui donnerait l’occasion de taper encore plus fort à une porte qui est déjà bien entrouverte. Sinon, Sam Bowen reprendra en main la prépa de son fils pour entretenir l'espoir d'une participation à la prochaine Coupe du monde. À coups de sprints le long de champs de patates.