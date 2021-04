Asie, Inde, Amérique : que pensaient-ils du projet de Superligue ?

La Superligue est presque déjà morte. Vive la Superligue ! Alors que Florentino Pérez a été obligé de suspendre son projet après le tollé déclenché en Europe et le retrait des clubs anglais, on en vient à se demander comment le président du Real Madrid a pu ne pas voir venir une telle levée de boucliers. L’un des principaux arguments de la Superligue était celui de régaler les fans de foot du monde entier, de capter le public international et de satisfaire les attentes des supporters. Et les partisans de cette compétition, Florentino Pérez en tête, citaient d’ailleurs des enquêtes d’opinion allant dans ce sens. Le fan américain ou indien voudrait des affiches prestigieuses régulièrement, du vrai football-spectacle. Vraiment ?

Les Nord-américains, fans numéro 1 de la Superligue ? Pas si sûr

« Où est la joie dans tout cela ? »

Par Maurice de Rambuteau et Pierre Rondeau

Tous propos recueillis par MDR et PR, sauf évidemment ceux de Florentino Pérez.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour Florentino Pérez,En clair, sa ligue privée, ça ne serait pas pour l’argent, mais pour faire plaisir aux supporters. Il y a effectivement des nouveaux marchés à capter, à conquérir, notamment le marché américain ou asiatique, déjà bien arrosé par le basket ou le baseball. Pour réussir ce coup-là, il faudrait donc s’inspirer de ce qui se fait ailleurs et « satisfaire » le fan des Yankees ou de Yao Ming. Comme si c'était aussi simple que cela, pour compenser les pertes de la crise et augmenter sa fan-base, il suffirait donc de se calquer sur le format nord-américain de la ligue fermée et privée, tant économiquement que médiatiquement, pour que ça fonctionne. Vraiment ?Pourtant, en interrogeant les personnes concernées, des premiers doutes émergent. Du côté des médias nord-américains, d'abord, où le discours a été très éloigné de celui du Señor Pérez au moment d’apprendre la création de la Superligue. Ainsi, selon Rory Smith, envoyé spécial en Europe pour le, le quotidien qui a révélé le projet, copier le sport US serait contreproductif.Même son de cloche côté canadien, où les fans de soccer apparaissent vent debout contre ce changement., affirme Sydney Fowo, chroniqueur à la radio 91.9 Sports.Son collègue au sein de la radio québécoise, Olivier Brett, abonde :Un discours qui, pour l'instant, ne va pas vraiment dans le sens de Florentino Pérez.La Superligue, les supporters européens n'en ont pas voulu. Cela semble acquis. Le déferlement qui a agité les réseaux sociaux depuis dimanche soir en est une preuve, s'il en fallait une. Mais arrêter le supportérisme aux frontières européennes serait nier toute une partie de l'équation. Partout sur le globe, des fans acharnés des clubs européens se sont rassemblés dans des associations de supporters. Interrogés sur la nouvelle Superligue, deux représentants d'associations de supporters de l'AC Milan, l'un en Inde, l'autre à New-York, partagent des avis divergents. En Inde, la colère est froide face à un changement trop brutal :Et le risque de saturation est aussi ressenti :À New York, Giuseppe Rossitto, représentation de l'association officielle de supporters, est beaucoup plus blasé. Pour lui, cette Superligue ne changerait pas grand-chose.En réalité, la Superligue ne serait qu'une étape de plus dans une bataille perdue depuis bien longtemps.En clair, s'il fallait se plaindre, c'était avant. Alors bien sûr, les partisans de la Superligue existent bel et bien, même s'ils font moins de bruit que les autres. La citation de Florentino Pérez n'est en soi pas complètement fausse, elle doit juste être légèrement modifiée : la Superligue pourrait satisfaire les attentes des spectateurs. Les supporters, eux, n'en ont pas voulu, n’en veulent pas, et n'en voudront jamais. Et ce, qu'ils viennent de Milan, New York ou New Delhi.