Il y a 15 ans, Sergio Ramos disputait son premier match avec l'Espagne

Il y a quinze ans tout pile, le 26 mars 2005, l'Espagne accueillait la Chine à Salamanque. Un match amical rendu sexy par la première cape avec la Roja de Sergio Ramos, pas encore âgé de dix-neuf ans. Le point de départ d'une carrière internationale qui l'aura sacré en novembre dernier recordman de sélections de son pays - il en compte aujourd'hui 170. La suite logique, surtout, d'un apprentissage du plus haut niveau sur le côté droit de la défense du FC Séville et dans les jupes de ces deux brutasses de Javi Navarro et Pablo Alfaro.

Alfaro-Navarro, l’école du vice

Sergio barbot

27 millions de cartons

Faire d’un match amical face à la Chine un petit événement n’est pas chose aisée. Un peu plus d'un an avant que Djibril Cissé ne laisse une guibole sur la pelouse de Geoffroy-Guichard face à ces mêmes Chinois et plombe la fin de préparation des Bleus au Mondial 2006, Luis Aragonés y est lui aussi parvenu, le 26 mars 2005. Mise sur orbite par un péno rapide de Fernando Torres, et à l’abri par un coup franc dévié de Xavi à la demi-heure de jeu, sadéroule logiquement ce jour-là. Assez pour que le sélectionneur ibérique offre dès la reprise des débats sa première cape au jeune Sergio Ramos. Dans une équipe excédant pourtant tout juste les 25 berges de moyenne d’âge au coup d’envoi, le défenseur sévillan fait figure de rejeton, du haut de ses 18 ans et 361 jours. Un âge qui fait alors de lui le plus jeune joueur à débuter avec ladepuis 55 piges, et le dixième plus jeune de l’histoire de la. Voilà pour l’événement.Celui-ci n’en est toutefois pas vraiment un pour quiconque était au stade Carlos Belmonte dix mois plus tôt, le 16 mai 2004. En ce dimanche ensoleillé, l’ambiance est à la fête au sein des joueurs d’Albacete, qui ont prolongé la veille leur bail en Liga depuis leur canapé, où ils assisté aux défaites du Celta de Vigo et Valladolid, les deux premiers relégables. En roue libre, les coéquipiers du Français Laurent Viaud prennent une valise sans conséquence face au FC Séville (1-4). Mais sont aux premières loges pour attester du talent certain de Ramos, 18 balais et six matchs de Liga dans les cannes. Titularisé pour la troisième fois sur le côté droit de la défense andalouse, le natif de Camas, commune de 27 000 âmes située dans la métropole sévillane, bouffe son couloir durant 90 minutes. Mais plus que son goût pour l’offensive, sa «» et sa «» , c’est la «» du garçon, tout juste majeur, qui frappe alors l’ancien milieu de terrain angevin, rennais et monégasque, acclamé par les fans du(le Fromage mécanique, en VF) comme s’il disputait son jubilé.Un caractère qui s’exprime alors avant tout balle au pied, chez le Sévillan. «, résume Viaud.. » La gouaille, le vice et l’âpreté qui le caractérisent aujourd’hui ne font alors pas vraiment partie de la panoplie de Ramos : au sein du Séville de Joaquín Caparrós, remonté au courage en Liga en 2001, découper les attaquants adverses ou leur faire péter une durite est davantage la spécialité des deux centraux, Javi Navarro et Pablo Alfaro, régulièrement dépeint comme le mentor de Ramos. Deux «, décrit Viaud dans un sourire.Les deux bouchers de Séville sont toujours là lors de la saison 2004-2005, celle de l’avènement de leur élève. Sacré durant l’été champion d’Europe des U19 au Portugal, le néo-pro offre comme promis une cuisine et une salle de bain neuves à sa grand-mère avec son premier salaire, et apparaît 42 fois (trois buts) sous la liquette. Dont six en Ligue Europa, épreuve où Ramos croise notamment la route en poules du LOSC de Claude Puel. Adversaire direct de l’Espagnol dans son couloir, le 15 décembre 2004 à Villeneuve-d’Ascq, Philippe Brunel n’est pas sorti «» de ce match dans le match. Entre un trentenaire au sommet de son football et un gamin découvrant les joutes européennes, de treize ans son cadet, le duel est quelque peu déséquilibré. «» , défend ainsi Matt Moussilou, unique buteur après avoir battu dans les airs... Sergio Ramos, son garde du corps sur les coups de pied arrêtés offensifs lillois., revoit l’ancien attaquant nordiste.» Sur la pelouse du Stadium Nord, en dépit des difficultés andalouses et de sa dégaine de «» , avec sa coupe à la Claudio Caniggia - son idole d'enfance -, Ramos dégage ainsi l’image d’un garçon «» . Parce qu’il sait, sans doute, que ce rare duel aérien perdu ne constitue qu’un léger accroc dans un exercice particulièrement réussi sur le plan personnel. «, statue un Laurent Viaud alors au crépuscule de sa carrière.Un statut officialisé par le titre de révélation de la saison 2004-2005 en Liga et, avant cela, par une première sélection en équipe nationale. Tout sauf une surprise pour Viaud : «» Ce, moyennant 27 millions d’euros. Versé dans les dernières heures du mercato estival de 2005, ce montant fait alors de Ramos, premier Espagnol engagé par Florentino Pérez en cinq ans de présidence, le défenseur le plus cher de l’histoire de la Maison-Blanche. Et fait sourire José María del Nido, son boss à Séville, persuadé qu’ «» .Quinze ans, 640 matchs, quatre Liga, deux Coupe du Roi, quatre Champions, quatre Coupe du monde des clubs, 170 sélections, une Coupe du monde, deux Euro et une palanquée de récompenses individuelles plus tard, qu’en dit l’ex-dirigeant sévillan ? Sans doute la même chose que Pablo Alfaro sur Twitter le 3 décembre 2017, date à laquelle son poulain a enfin fait tomber son record de cartons rouges en Liga (19 contre 18) : que «» .