Hugo Broos nouveau sélectionneur de l'Afrique du Sud

BREAKING: @SAFA_net CEO has announced Hugo Broos as the new Bafana Bafana coach — Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 5, 2021

À Brooser dans le sens du poil.Sans engagement depuis un cours passage à Oostende en tant que directeur sportif et entraîneur intérimaire en 2019, Hugo Broos (69 ans) est le nouveau sélectionneur de l'Afrique du Sud, en remplacement de Ntseki Molefi, limogé fin mars. Il s'agira de la seconde expérience sur le banc d'une équipe nationale pour le technicien belge, après son fructueux interlude à la tête du Cameroun (2016-2017) : en 2017, Broos a mené les Lions indomptables à la victoire finale lors de la CAN gabonaise, quinze après leur dernier sacre.Les, qui ont échoué à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations, doivent entamer leur campagne de qualification à la Coupe du monde 2022 en juin, face au Zimbabwe. S'il n'y a pas de report, évidemment . Un groupe relevé les attend, également composé de l'épouvantail ghanéen et de l'Éthiopie.Nul doute que le Belge nous sortira son plus beau costume Hugo Broos lors de sa conférence de presse inaugurale.