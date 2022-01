Herman Van Holsbeeck, ancien manager du RSC Anderlecht, en prison

AEC

Dans le box to box des accusés.L’ancien manager du RSC Anderlecht Herman Van Holsbeeck a été incarcéré mercredi pour des accusations de corruption, blanchiment, faux et usage de faux et association de malfaiteurs dans le cadre de l’affaire des transferts de l’agent Christophe Henrotay. Il est soupçonné d’avoir obtenu des rétrocommissions sur les transferts des joueurs anderlechtois qui étaient représentés par Christophe Henrotay. Sur les transferts d’Aleksandar Mitrovic et de Chancel Mbemba à Newcastle pour un montant total de 30 millions, seuls 17 millions seraient revenus dans les caisses du club d'après l’enquête. Le transfert de Youri Tielemans à l’AS Monaco est aussi dans le viseur des autorités en raison du montant très élevé perçu par Christophe Henrotay, qui était alors l’agent du milieu de terrain belge.Mais ce n’est pas la seule affaire dans laquelle est empêtré Herman Van Holsbeeck. L’ancien dirigeant est également cité dans l’enquête « Footgate » qui concerne du blanchiment d’argent, de la corruption et des matches truqués et impliquerait de nombreux agents, joueurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants de clubs. Il est accusé par l’ex-agent Dejan Veljkovic d’avoir payé des montres, des chapeaux et des vêtements à l’ancien manager du RSC Anderlecht pour près de 43 500 euros, mais aussi des commissions, notamment sur les transferts de Dalibor Veselinovic et de Milan Jovanovic. Herman Van Holsbeeck est aussi mis en cause dans la revente du RSC Anderlecht.Un gros poisson mis en bocal.