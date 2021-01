« À Washington, j'ai parfois l’impression de vivre dans un film »

L'invasion du Capitole par des manifestants pro-Trump a provoqué la stupeur mercredi, alors que le Congrès américain était réuni pour valider la victoire de Joe Biden. Défenseur du D.C. United, le Français Frédéric Brillant a vécu cette journée agitée de près. Il témoigne.

« C’est assez impressionnant, il y a des gens armés, qui ne sont pas forcément très intelligents, donc tout peut arriver »

« Les choses avaient évolué dans le bon sens avec Obama je pense, et l’arrivée de Trump a un peu tout chamboulé. Il y a eu beaucoup de tristesse et de mauvais moments dans la vie des gens, donc ils attendent du changement. »

Propos recueillis par Quentin Ballue

Ça a été mouvementé mais pour nous, comme on est un peu à l’écart, ça a été. On vit à Arlington, une petite ville juste à côté de D.C., à dix minutes du centre-ville. J’ai reçu beaucoup de messages de la famille et des amis en France, ils étaient inquiets pour nous mais ça s’est relativement bien passé, nous sommes restés à l’écart.C’est incroyable, c’est une situation inimaginable. Il y avait pas mal de directs sur l’événement donc on n’a pas pu le louper. L’année 2020 n’a pas été très belle pour tout le monde avec ce covid mais de là à réagir comme ça après les élections, c’est triste. Surtout que ça passe enà la télévision, donc les enfants se posent aussi des questions. Ils s'en sont quand même pris à un monument historique de D.C., c’est très grave. J’étais à la fois dégoûté et choqué. Voir que les gens peuvent réagir et agir de cette façon, c’est malheureux.J’ai deux filles qui ont 4 et 5 ans. On aurait préféré ne pas leur dire mais malheureusement, on regardait la télévision hier avec ma femme et les enfants sont venus quelques moments. Donc on essaye d’expliquer au mieux, dire qu’il y a des gens qui ne sont pas forcément contents de ce qui se passe autour des élections et qu’ils sont venus en ville pour manifester. On essaye d’adoucir un peu les choses, faire en sorte de ne pas trop rentrer dans les détailsOui, forcément. C’est assez impressionnant, il y a des gens armés, qui ne sont pas forcément très intelligents, donc tout peut arriver comme on l’a vu hier. C’est une situation qui peut effrayer, bien sûr. Il y a même eu un couvre-feu dans D.C. et dans les villes autour, dont Arlington, où je vis, donc on n’avait pas le droit de se déplacer à partir de 18 heures.On s’y attendait, forcément. On savait qu’il y aurait une manifestation. De cette ampleur, non, mais avec les pro-Trump, on peut s’attendre à tout. Avec ce que Trump avait twitté et ses déclarations à la télévision, on pensait effectivement qu’il allait se passer quelque chose.Forcément, c’est la capitale. C’est là où il y a le Mall, tous ces grands monuments et bâtiments comme le Capitole et la Maison-Blanche. C’est là où tout se passe, c’est le lieu qui rassemble toutes les tensions pendant une période d’élections ou de troubles. C’est vraiment l’endroit où tout se passe. Il y a pas mal de tensions, et on les sent, surtout qu’on a eu beaucoup de manifestations cette année.Je vais dire oui parce qu’ici, à D.C., il y a plus de tension comme c’est la capitale. Quand les gens veulent se mobiliser, c’est vraiment ici que ça se passe donc oui, c’est complètement différent. On ressent plus les tensions et on parle plus du côté politique qu’à New York.On peut dire ça comme ça. Avec le mandat de Trump, ça a fortement changé. Les choses avaient évolué dans le bon sens avec Obama je pense, et l’arrivée de Trump a un peu tout chamboulé. Le mandat de Trump a été intense, vous avez aussi pu le voir et le ressentir en France. C’est difficile à gérer pour les Américains, les gens sont fatigués de tout ça, ils veulent du renouveau. Il y a eu beaucoup de tristesse et de mauvais moments dans la vie des gens, donc ils attendent du changement.Non, non, nous sommes en sécurité là où nous vivons. Le club met tous les moyens en place pour qu’on soit en sécurité donc il n’y a pas de problème par rapport à ça, mais c’est sûr que pour d’autres personnes, la vie aux États-Unis est plus compliquée.Il a été élu président peu de temps après notre arrivée, on ne s’attendait pas forcément à tous ces événements. La plupart des gens aux États-Unis ne s’attendaient pas à cela non plus, ça a été mouvementé. C’est quand même un personnage spécial, les gens l'admirent parce qu’il a réussi dans sa vie mais d’un autre côté, c’est une bombe à retardement.Parfois, oui, c’est clair. Être ici, à Washington, en plein milieu de tout ça, c’est impressionnant. Nos amis et notre famille nous envoient des messages, ils nous demandent comment ça se passe pour nous, etc. Du fait qu’on soit dedans, on ne se rend pas forcément compte, mais c’est vrai qu’on a vécu des choses assez extraordinaires qui ressemblent à ce qui se passe dans les films.Oui, ça continue malheureusement. Normalement, tous les ans, on reprend l’entraînement avec le club autour du 18 janvier, puis on part en stage pendant presque un mois, et on attaque la saison début mars. On n’a pas encore de date de reprise avec le club parce qu’on ne sait pas encore quand le championnat va reprendre... La MLS a perdu beaucoup d’argent l’année dernière parce que les stades sont restés vides presque toute la saison et ils ne veulent pas revivre la même chose, donc ils essaient d’attendre un peu que la situation s’améliore et que les gens puissent revenir au stade. Donc pour l’instant, pas de date précise. On vit au jour le jour, on se pose beaucoup de questions.