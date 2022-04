Freddy Rincón, ancien capitaine de la Colombie, est mort

NDS

Ce mercredi, les médias colombiens rapportaient que l’ancien capitaine de la, Freddy Rincón, avait été victime d’un accident de la route et se trouvait dans un état grave. Quelques heures plus tard, les médecins ont annoncé la mauvaise nouvelle : Freddy Rincón est décédé.Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire sélection colombienne, le natif de Buenaventura a porté le maillot de sa sélection à 85 reprises entre 1990 et 2001 et participé à trois Coupe du Monde, en 1990, 1994 et 1998. En 1990, il avait inscrit un but historique face à l’Allemagne de l’Ouest, égalisant et offrant ainsi la qualification à la Colombie pour les huitièmes de finale. Passé deux ans par l'Europe à Naples et au Real Madrid avant de prendre sa retraite de joueur en 2004, Freddy Rincón s'est ensuite essayé au boulot d'entraîneur au Brésil, mais sans grand succès.En revanche, son brassard restera légendaire.