Aux origines du match France-Algérie de 2001

Zinédine Zidane, héros et double buteur de la finale de Coupe du monde 1998 contre le Brésil (3-0), est devenu le symbole de la France black-blanc-beur qui se rêve sincèrement fraternelle. C’est son aura exceptionnelle qui fut grandement à l’origine du match de la réconciliation entre la France et l’Algérie d’octobre 2001...

L’idéalisme béat de la gauche plurielle...

Octobre 1961, octobre 2001

Par Chérif Ghemmour / Photos : IconSport

La foule en liesse scande desquand l’effigie du numéro 10 des Bleus est projetée sur l’Arc de Triomphe illuminé de tricolore. Partout en France, drapeaux algériens et français mêlés communient en cette soirée du 12 juillet devenue nouvelle fête nationale avant le très républicain 14 juillet. En Algérie, juillet est aussi mois de célébration nationale qui fixe depuis 1962 la date du 5, jour de l’indépendance arrachée à cette même République française... Zinédine Zidane, « Françalgérien » de la deuxième génération d’immigrés, transcende les courants passionnels du passé et du présent et il apparaît comme le trait d’union rêvé entre deux communautés appelées à écrire ensemble un futur plein de promesses.C’est dans l’enchantement collectif de l’été 1998 que Gilles Smadja, directeur de cabinet de Marie-Georges Buffet, lance de concert avec celle qui est alors ministre des Sports du gouvernement Jospin l’idée d’un match France-Algérie. Né en Algérie, à Annaba, il a raconté à Thibaud Leplat pourla genèse du projet :On lance le projet d’organiser à l’automne 1999 un Algérie-France au stade du 5-Juillet à Alger sous les bons auspices du président Abdelaziz Bouteflika. Mais pour des raisons de sécurité liées au terrorisme, la FAF, la fédé algérienne, doit décliner. C’est donc la France qui organisera le premier France-Algérie depuis l’indépendance, avec les deux équipes A. Cesera disputé au Stade de France à la date du samedi 6 octobre 2001.Plus qu’amicale, la rencontre qui se veut fraternelle s’inscrit bien dans l’idéalisme un peu béat du gouvernement de la gauche plurielle, comme l’avait pointé Karim Nedjari dansparu en 2002 :Animé des meilleures intentions, le gouvernement Jospin va alors imprudemment instrumentaliser les Bleus champions du monde et d’Europe dans un projet de nouvelle union nationale – multiculturelle – que le sport, malgré sa puissance fédératrice, ne peut parvenir à réaliser. D’autant plus que le contexte de cette fin d’année 2001, déjà tendu par la perspective de l’élection présidentielle d’avril-mai 2002, s’alourdit dramatiquement avec les attentats new-yorkais du 11 septembre... L’exécutif de cohabitation Chirac-Jospin a associé notre pays à la coalition américaine contre l’Afghanistan et Ben Laden, et en haut lieu, on s’inquiète, entre autres soucis, de la réaction des binationaux franco-algériens.Est-il opportun dès lors, dans ce contexte brûlant de, de maintenir ce France-Algérie ? Marie-Georges Buffet répond par l’affirmative dès le lendemain, 12 septembre :La rencontre aura donc bien lieu le 6 octobre. Or, le mois d’octobre est aussi chargé d’un événement tragique qui hante toujours l’inconscient des Algériens de France. Quarante ans plus tôt étaient survenus à Paris, non loin de Saint-Denis, les massacres du 17 octobre 1961. La police parisienne avait réprimé dans une violence inouïe (une centaine d’Algériens tués) la manifestation pacifique organisée par le FLN en faveur de l’indépendance de l’Algérie... Dans ce double contexte national et international électrique, le match France-Algérie est classé à hauts risques par la FIFA et il nécessite un dispositif de sécurité qui renforce le plan Vigipirate : 1200 fonctionnaires de police à l’extérieur du stade au lieu des 150 habituels et 1200 stadiers au lieu des 800 habituels.Lors de l’Euro 2000, une rumeur d’attentat du GIA (groupe terroriste islamiste ayant sévi en Algérie) avait déjà plané sur l’équipe de France... On apprendra plus tard que le 24 septembre, à deux semaines de l'événement, un rapport des RG révélé paravait alerté le Premier ministre Lionel Jospin. Ce document confidentiel évoquait l’éventualité de, de possibles banderoles hostiles à Zidane jusqu’aux risques de troubles. Des milliers de drapeaux palestiniens auraient été vendus à Barbès dans les jours précédant la rencontre... Des jeunes des banlieues nord ont averti certains médias qu’ils ne laisseraient pas l’équipe d’Algérie, quitte à interrompre le match si le score devenait trop élevé pour l’Algérie.Car c’est aussi l’autre hiatus, sportif celui-là, qui fait craindre d’autres turbulences : le déséquilibre évident entre des Bleus monstrueux, champions du monde et d’Europe, et des Fennecs tombés dans les profondeurs du classement FIFA. Absente des trois dernières coupes du monde et peu reluisante aux différentes CAN après son succès lors de l’édition 1990, « l’EN » (l’équipe nationale) déjà meurtrie, comme l’ensemble du sport algérien, par dix années de guerre civile, est frappée d’une instabilité fatale au poste de sélectionneur. Le grand Rabah Madjer, revenu coacher l’Algérie au Stade de France, est le sixième entraîneur en trois ans ! Au Stade de France, une sorte de télescopage identitaire verra s’affronter le Franco-Algérien des Bleus Zinédine Zidane à d’autres Algériens nés en France, tels Djamel Belmadi, Yazid Mansouri ou Mehdi Meniri... Flairant sans doute le mauvais coup, le président Jacques Chirac décide de faire l'impasse sur ce match, tout comme les élus de droite en général. Dans son conducteur de la soirée du samedi 6 octobre, la chaîne TF1, qui retransmettra le match, prévoit l’éventualité d’un envahissement de terrain avant la fin du match...