Forest Green Rovers, le géant vert du football

À Forest Green Rovers (D4 anglaise), le monde est vert depuis une dizaine d’années et l’arrivée du magnat écolo Dale Vince. Reconnu par l’ONU pour sa neutralité carbone, le club a dans les cartons un stade totalement en bois et vient de rater de peu la montée en League One. Immersion au cœur d'une ambition personnelle qui se transforme chaque jour un peu plus en belle aventure collective.

Un maillot à base de café et de bouteilles

Le rêve d’un stade en bois

Par Florent Caffery

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est typiquement le genre de lieu où Nicolas Hulot aurait l’impression d’entrer au paradis. Exit les légendaires tourtes et hamburgers au bœuf, à Forest Green, on la joue plus détox. Quelques clics sur le site du club de League Two suffisent à capter l’ambiance.Résultat, à New Lawn, l’enceinte des hommes en vert plantée dans le Gloucestershire (à 170 bornes à l’Ouest de Londres), on se délecte de steaks à base de plantes, de pâtés épicés, de fajitas végétaliennes. Et l’on se targued’avoir des joueurs qui. Les joueurs restent libres de leurs repas en dehors du club, mais les bouchers du coin se demandent encore ce qui est passé par la tête de Dale Vince, l’homme aux manettes du club depuis une décennie. L’homme du sauvetage financier bienvenu à une époque où Forest Green flirtait avec la sixième division britannique.Depuis, le millionnaire d’une entité centenaire (le club a été créé en 1889), aux commandes du géant de l’électricité verte outre-Manche, Ecotricity, a totalement révolutionné la gestion d’un club. L’énergie 100% verte alimente les installations – via notamment des panneaux solaires sur le toit du stade – la pelouse se traite sans pesticides ni désherbants, la tondeuse à gazon est électrique et à énergie solaire, l’eau de pluie qui atterrit sur le stade sert à irriguer les pelouses et les voitures électriques pour se déplacer ont remisé au garage les berlines clinquantes. Plus qu’une simple vision écolo, c’est un mode de vie poussé jusqu’à la confection des maillots, depuis cette année, à base de marc de café et de bouteilles en plastique recyclables., sourit Dale Vince. Lequel se paye désormais des interviews sur le site de l’Organisation des Nations unies qui lui a décerné sa certification de neutralité carbone en juillet 2018. Une étiquette de club le plus écolo du monde qui sied à merveille à Forest. Mais la route n’a pas été sans encombre, et Dale Vince a convaincu,, chacune des arcanes d’un club qui fonctionnait « classiquement » ., jure le boss, dans un entretien accordé à l’ONU.Dale Vince considère que même, s’appuie sur certains exemples (le LOSC en France, le Betis Séville en Espagne) lui ayant emboîté le pas dans la quête du zéro carbone et insiste sur le changement de comportement des supporters de Forest (2700 spectateurs de moyenne avant la pandémie).CQFD. Même des Américains férus de soccer s’y sont mis. À Chicago, dans l’Illinois, un fan club d’une centaine de personnes suit désormais attentivement les résultats d’une formation passée à deux doigts, fin mai, d’une finale de play-offs d’accession à la League One (troisième division). Le latéral d’Arsenal Héctor Bellerín, végétarien, s’est lui aussi laissé convaincre et a mis sa casquette d’actionnaire de Forest depuis l’automne 2020., glisse l’Espagnol. Le verra-t-on évoluer un jour dans le stade 100% en bois qui devrait être inauguré en 2024 ? Sûrement, le projet ultime de Dale Vince, l’Eco Park ayant obtenu, malgré les aléas de la pandémie, l’approbation des autorités locales pour voir le jour. Cinq cents nouveaux arbres, deux kilomètres d’arbustes et de haies, une structure totalement en bois avec 5000 places, les Verts de Forest voient loin. Alors, qui c’est les plus forts ?