Euro : la Macédoine menée par Pandev, Ademi et Elmas, avec Stojanovski

Le petit poucet de l'Euro part à la guerre.Après les habitués de l'Euro, c'est au tour de la Macédoine du Nord de lâcher sa liste de 26 joueurs pour le tournoi (11 juin - 11 juillet). C'est bien évidemment le vétéran de 37 ans Goran Pandev (Genoa) qui mènera l'escouade des, en compagnie des autres cadres que sont Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Ezgjan Alioski (Leeds), Visar Musliu (Fehérvár FC) et Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano). Les joueurs frissons Elif Elmas (Napoli) et Enis Bardhi (Levante) seront également très attendus, à Bucarest et Amsterdam.Le sélectionneur Igor Angelovski a toutefois concocté quelques petites surprises : Ferhan Hasani (Partizani Tirana), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Daniel Avramovski (Kayserispor) et surtout Darko Churlinov, le jeune U21 de Stuttgart qui n'avait évolué qu'en match amical jusqu'ici. Enfin, un joueur évoluant en France sera également de la partie : Vlatko Stojanovski (8 sélections, 2 pions), l'attaquant du Nîmes Olympique, prêté à Chambly (Ligue 2) cette saison et blessé durant une bonne partie de celle-ci.Un contingent à ne surtout pas sous-estimer. N'est-ce pas, Joachim Löw