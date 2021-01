FC Grandvillars, le club de N3 qui s'entraîne à 6h30

SOFOOT.com // National 3 // FC Grandvillars

Depuis le 2 janvier, quinze départements de l'Est de la France sont concernés par un couvre-feu entre 18 heures et 6 heures. Et pourtant, d'irréductibles Gaulois ont décidé que la moindre fenêtre de tir devait leur permettre de retrouver leur passion, dont ils bénéficient déjà en dents de scie depuis de nombreux mois. Et c'est ainsi que les joueurs de National 3 du FC Grandvillars se sont mués en véritables caméléons du couvre-feu, en vigueur dans leur département du territoire de Belfort.