En huit secondes, on peut...

Kylian Mbappé a ouvert le score face à Lille après seulement huit secondes de jeu, ce dimanche, signant le deuxième but le plus rapide de l'histoire du championnat juste derrière Michel Rio, en 1992 avec Malherbe. Et dans ce laps de temps de huit secondes, l'être humain peut aussi...

Huit secondes, 200 pistes, un orchestre : les secrets du nouveau jingle de France Inter, avec Loïk Dury et @RebeccaManzoni https://t.co/xMDZImy5zz#FranceInter #PopNco pic.twitter.com/Wdb9n3m52s — France Inter (@franceinter) September 5, 2021

Hitman 3 : le premier niveau fini en 8 secondes par des Speedrunnershttps://t.co/Nnv2s1Ul84 pic.twitter.com/1imLPFG1zR — IGN France (@IGNFRA) January 26, 2021

Guy from a crowd steps into the ring, KO's his opponent in 8 seconds pic.twitter.com/vaBIVkjiro — Matysek (@Matysek88) June 23, 2022

? INÉDIT ? #Martinelli prend deux cartons jaunes sur la même action ! ? L'arbitre aurait-il dû revenir à la première faute avec un seul carton jaune ?#PremierLeague pic.twitter.com/GounWpgSvO — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 10, 2022

Jrue Holiday connaît son contrat par cœur : huit secondes de jeu face aux Cavs et 300 000 dollars dans la poche, un sou est un sou https://t.co/Bg4zTPNSRb — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2022

? Le 19 mai 1974, Erño Rubik lance le Rubik’s Cube : 6 faces qu’il faut aligner avec les mêmes couleurs ! Il y a 43 trillions de combinaisons possibles ! Le dernier record est détenu par Yusheng Du en 3,47 secondes ! pic.twitter.com/Qf19ptA3Tm — Le Média Positif ? (@LMPositif) May 19, 2022

Par Jérémie Baron

... Retrouver une chevelure de rêve avec le soin magique Elseve Dream long ... Perdre le Tour de France ... Composer un bon jingle.... Attirer l'attention de son lecteur ... Boucler « On Top of the World » , le premier niveau de... Courir 84 mètres si l'on s'appelle Usain Bolt.... Monter sur le ring et mettre un KO.... Grimper dans l'octogone et mettre un KO.... Percer sur Vine.... Faire un trajet Parc des Princes-Tour Eiffel à bord du jet de Bernard Arnault.... Ignorer cette annonce YouTube qui vous explique comment placer votre argent pour devenir millionnaire en moins de trois ans.... Prendre deux biscottes en Premier League.... Perdre la possession au basket.... Mais aussi coffrer 300 000 dollars.... Parcourir 89 kilomètres en fusée.... Et se faire ramener sur terre par les Cowboys fringants.... Oublier ce que vous venez de lire ... Réussir un rodéo.... Vendre une crème Pro Collagen Marine d’Elemis ... Enfiler les pions comme Cole Caufield.... Engloutir 47 grammes de nuggets. Ou 195 de haricots blanc en boîte ... Résoudre deux Rubik's Cube.... Atteindre les 200 km/h au volant d'une Bugatti.... lâcher un regard amoureux ... Faire manger le tatami à son adversaire.... S'offrir une page de pub pour 1,867 million de dollars, à la mi-temps du Super Bowl.... Mourir, dans... Déplier quatre tentes Decathlon.... Nous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique.... Rater le premier but du match.