En feu face à Sassuolo, le Napoli domine la Serie A

Napoli (4-3-3) : Meret - Di Lorenzo (Zanoli, 79e), Jesus, Kim M-j., Rui - Zambo Anguissa (Ndombele, 56e), Lobotka (Demme, 79e), Zieliński (Elmas, 56e) - Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (Raspadori, 71e). Entraîneur : Luciano Spalletti.



Sassuolo (4-3-3) : Consigli - Toljan, Erlić, Ferrari, Rogério - Frattesi (Harroui, 86e), M. Lopez (Obiang, 78e), Thorstvedt (Matheus Henrique, 65e) - Konradsen Ceide (H. Traoré, 46e), Pinamonti (A. Álvarez, 65e), Laurienté. Entraîneur : Alessio Dionisi.

Se rendre sur les pentes du Vésuve, c'est marcher sur des braises.Le Napoli n'a fait qu'une bouchée de Sassuolo au stade Diego Armando Maradona (4-0), et compte provisoirement 6 points d'avance sur Milan. Pris à la gorge d'entrée, less'inclinent rapidement devant Victor Osimhen, à la réception d'un centre de Gio Di Lorenzo, prolongé au second poteau par Khvicha Kvaratskhelia. Andrea Consigli sauve la patrie devant Mário Rui (8), mais « Kvaradona » est tout simplement injouable. La nouvelle coqueluche de Naples s'engouffre côté droit, s'appuie sur Rogério avant de centrer au sol pour Osimhen. Le Géorgien conclut sa mi-temps de mammouth par un but, sur une ouverture piquée royale de Mário RuiAu retour des vestiaires, Sassuolo se rebelle un peu. Mais Pinamonti s'emmêle les pinceaux en position idéale dans la surface napolitaine (47), et Daniele Frattesi dégaine un petit pointu, bloqué par Alex Meret dans le bon tempo (58). Le Napoli concède des situations, mais son portier veille au grain, et surtout, sa gestion des temps forts et des temps faibles est chirurgicale. Sur une perte de balle adverse plein axe, Osimhen y va tout seul de son triplé, le tout premier en Serie A, et arrête les fraisIndécent.