En direct : Tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions

Ils ne sont plus que 8 équipes à espérer soulever la coupe aux grandes oreilles le 29 mai prochain. Parmi elles, le Paris Saint-Germain qui va connaître son adversaire en quart de finale. Et pour savoir quel attaquant va voir toutes ses frappes stoppées par Keylor Navas c'est ici que ça se passe.

1

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ah bah on commence par une petite vidéo sur les équipes qualifiées. Ça m'aurait étonné aussi que ça aille vite cette histoire.Bien sûr qu'il est à la présentation mon Pedro Pinto sûr. Et bien sûr qu'il ouvre sa présentation en parlant du FC Porto.Allez, c'est l'heure de filer à Nyon retrouver le sympathique Aleksander Čeferin.@Jcvd C'est un oui pour le Chicken Ballon d'Or.Pour rappel, les quarts de finale aller auront lieu les 6 et 7 avril pour un retour une semaine après. Soit les 13 et 14 avril. Oui, j'ai fait option maths au lycée.Comme je sais que vous n'aimez pas attendre, je vais vous annoncer en avant-première le tirage au sort : PSG-Chelsea, Manchester City-Porto, Bayern Munich-Liverpool, Dortmund-Real Madrid. Ne me remerciez pas.Pour info, il s'agit d'un tirage intégral. C'est comme pour l'épilation il ne restera plus rien à la fin : on connaîtra donc les possibles affiches des demi-finales.Pour suivre le tirage au sort ça se passe sur RMC Sport 1. Mais je crois que l'UEFA aussi balance ça sur son site internet.Alors je les aime beaucoup mais nous ne mentons pas, toutes les équipes veulent affronter le FC Porto. Et tant pis si cela oblige à affronter le meilleur défenseur du 21siècle : Pepe.Comme je suis sympa, je vous redonne le nom des 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale : Manchester City, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, PSG, Porto, Dortmund.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est le meilleur moment de la Ligue des Champions : le tirage au sort. Et en plus c'est pendant la pause déjeuner. Alors faîtes chauffer votre plat Picard et installez-vous pour assister aux retrouvailles entre le Chelsea de Thomas Tuchel et le PSG.