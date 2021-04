En direct : Koh-Lanta, les armes secrètes

Le match de la soirée n'est pas entre Metz et Lille - qui va terminer à 1-1 avec des buts de Boulaya et Yilmaz. Mais bien celui qui oppose les Toa et les Oro à Koh-Lanta.

Rafraîchir 5

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'équipe qui gagne remporte 3 kilos de riz et l'équipe perdante devrait manger un conseil surprise. Mieux vaut la gagner cette épreuve hein.Les jaunes sont surpris du départ de Candice. Ils ne vivaient pas avec elle.Ahah ils étaient tous heureux de voir la bouteille de l'annonce du confort. Puis ils ont lu qu'ils devaient venir avec leur sac.Ça va les oreilles Candice ? Ça ne siffle pas trop ?Bon bah c'est le quitte ou double comme pour Magali avec le défi au conseil.Ahah mais Aurélien il lui pique sa portion de riz ou quoi à Vincent ?! C'est fou d'avoir aussi peur de lui.Bon après pour sa défense c'est difficile d'être discret vu où l'arme est placée.Ah mais j'avais totalement oublié que Vincent avait eu l'indice pour l'arme secrète. Il est tellement pas discret...@AdamChamberlain Marc c'est mon GOAT. Et je peux vous dire que Théo Denmat l'a interviewé pendant une heure et pour avoir lu cette interview entièrement, je confirme que c'est mon GOAT. Et oui j'aurais bien aimé aussi voir Pascal mais il est blacklisté depuis qu'il a fait Les Anges. Comme Jeff.Laure je l'aimais bien aussi mais son coup de la semaine dernière c'est un immense non.En tout cas, l'émission de ce soir a l'air exceptionnelle. Avec deux conseils dont un surprise et donc probablement deux éliminations. Donnez moi des armes secrètes et c'est parfait.@RonnieGerrard Pour l'instant ce ne sont que des rumeurs. Seuls, Claude, Sam, Laurent Maistret et Namadia - qui ne doit sa place qu'au fait d'avoir dégainé la meilleure punchline de l'histoire de KL - ont plus ou moins été annoncés. Après, j'espère qu'il sera là en tout cas.Ouh je suis mauvaise langue ça commence déjà. Ça n'a jamais débuté aussi tôt, si ?Après, vu que l'émission commence à 21h35 et bien j'étais large.Par contre, nous sommes d'accord que nous ne voulons pas la victoire de Tehe hein ? Car ça sera quand même son 50e Koh-Lanta. Et nous savons tous qu'il va se faire éliminer avec un collier.Bon sinon, vous avez vu que le Koh-Lanta All-Star pour les 20 ans de l'émission a débuté son tournage. Très déçu qu'il n'y ait pas Mohamed. Par contre, s'il y a vraiment Marc et Karima je serais le plus heureux des hommes.L'avantage d'arriver un peu en retard c'est que j'ai échappé à Canteloup. Et j'en suis très heureux.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car nous sommes vendredi soir. Et qui dit vendredi dit KOH-LANTA !!!!! VAMOS !!!!!!!